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2021一整年6縣市「追懸日時間」出爐　最早1/14桃園先登場

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記者賴文萱／台北報導

2021一整年的懸日預報來了！氣象局公布明年懸日出沒日期、時間點，更曝光最佳拍攝街道地點。預報縣市包含台北市、桃園市、台中市、南投縣、嘉義市、高雄市，其中，明年最早一場、最後一場懸日秀都將出現在桃園南平路。

▲▼台北忠孝西路再現懸日美景,忠孝陸橋,曼哈頓懸日。（圖／記者徐文彬攝）

▲台北忠孝西路懸日美景。（圖／記者徐文彬攝）

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中央氣象局開辦「懸日預報」，歷經一年多來的調修及測試，預報品質逐趨穩定。為進一步便利民眾提早規劃相關的休閒活動，今年度起，每年於10月將次年度整年的懸日預報資料，公布在該局全球資訊網（首頁資料天文資料下載之「懸日預報」），供民眾參用。

▲西門峨眉街懸日。（圖／記者林敬旻攝）

▲西門峨眉街懸日。（圖／記者林敬旻攝）

上線資料包含台北市、桃園市、台中市、南投縣、嘉義市、高雄市等6個縣市，內容更有景點街道及日期時間。其中，最早一場懸日秀出現在明年1/14，地點在桃園市桃園區南平路（經國路以西），最晚一場也同樣是在此，時間則是在明年11/27。

▼2021年氣象局懸日預報。（圖／氣象局提供）

▲▼2021年氣象局懸日預報。（圖／氣象局提供）

▲▼2021年氣象局懸日預報。（圖／氣象局提供）

▲▼2021年氣象局懸日預報。（圖／氣象局提供）

另外，台中市大甲區經國路在明年1/19~1/21、11/20~11/22；高雄市苓雅區青年一、二路明年1/31~2/2、11/8~11/10；南投縣南投市民族路明年2/1~2/3、11/7~11/9；嘉義市西區民族路明年3/11~3/13、9/30~10/2；台中市西區公益路明年3/23~3/25、9/17~9/19；台北忠孝東西路明年4/29~5/1、8/10~8/12；台北市峨眉街明年5/2~5/4、8/7~8/9等，都有機會看見懸日美景。

懸日預報業務初辦期間，氣象局曾辦理「打卡報懸日得獎金」活動，鼓勵民眾以打卡方式提供懸日觀賞資料，協助該局提升預報品質。

▲▼嘉義市中山路旗海飄揚「懸日美景」。（圖／嘉義市議員鄭光宏授權提供、攝影師林盈吉攝）

▲嘉義市中山路旗海飄揚「懸日美景」。（圖／嘉義市議員鄭光宏授權提供、攝影師林盈吉攝）

活動已於今年5月20日圓滿完成，期間共蒐集153筆懸日照片及拍攝點經緯度數據，經過整理、過濾、分析、比對資料，及預報方法的滾動式調修後，懸日預報品質已趨穩定。

氣象局表示，非常感謝民眾熱心參與打卡活動提供資料，並規劃以全年預報取代目前提前10至15日單次預報的作業模式，進一步便於民眾及早安排休閒旅遊行程。

▲西門峨眉街懸日。（圖／記者林敬旻攝）

▲懸日景點均會出現觀賞人潮，氣象局提醒，務必配合交通管制維護自身安全。（圖／記者林敬旻攝）

過去一年多的懸日預報，除天候不佳無法觀賞的日期以外，多能受到民眾青睞，懸日景點均會出現觀賞人潮，而形成交通瓶頸。氣象局也再次提醒國人，觀賞懸日美景，除應備妥深色太陽眼鏡護目，更務必配合交通管制維護自身安全。

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