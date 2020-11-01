天鵝成「近代最強颱」周一變天　閃電影響台灣？分岔點打轉成關鍵

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司表示，強烈颱風天鵝中心氣壓888hPa、近中心最大風速65m/s，雙雙成為近代有可靠觀測資料以來最強颱風的紀錄。至於閃電颱風會不會影響台灣？氣象專家吳德榮說，閃電周二接近分叉點時呈現打轉現象，之後的模擬路徑就很分散。

▲氣象局觀測，強颱天鵝今晨2時中心氣壓888百帕，中心位置在鵝鑾鼻南南東方1040公里海面上，中心附近最大風速每秒65公尺。（圖／RAMMB）

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中央氣象局預報員葉致均接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，今天（1日）各地天氣比較穩定，只有迎風面的東半部地區、基隆北海岸及大台北山區有零星短暫雨的機率。

葉致均說，周一開始東北風稍增強，水氣下半天進來影響到周四，大台北、東半部地區及恆春半島有些降雨，其他地區為多雲到晴；這波冷空氣和上波差不多，各地低溫約20至22度。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

氣象局觀測，強颱天鵝今晨2時中心氣壓888百帕，中心位置在鵝鑾鼻南南東方1040公里海面上，以每小時23公里速度，向西轉西北西進行，中心附近最大風速每秒65公尺（即每小時234公里），相當於17級風以上，瞬間最大陣風每秒80公尺（即每小時288公里），相當於17級風以上，7級風暴風半徑200公里，10級風暴風半徑80公里。

葉致均指出，天鵝將進入菲律賓到南海，對台灣天氣沒直接影響，中心附近最大風速每秒65公尺，打破2013年海燕每秒63公尺的紀錄，也平了2010年的梅姬紀錄；至於輕颱閃電今晨2時中心位置在鵝鑾鼻東南東方1810公里海面上，朝西北西方向移動，但未來路徑和強度分歧度滿大，會不會影響台灣周五、周六的天氣，還要再觀察。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新氣象局路徑潛勢預測圖顯示，閃電朝西北西前進，周二起潛勢預測圖的紅框擴大，顯示路徑不確定性提高；最新歐洲中期預報中心（ECMWF）系集模式，顯示閃電周二接近分叉點時，因導引氣流減弱呈現打轉的現象，之後的模擬路徑就很分散，從台灣東方海面北轉的數量較少，而向西經呂宋島附近進入南海的數量較多。

▼強颱天鵝後方跟著一個輕颱閃電。（圖／氣象局）

▼天鵝路徑潛勢預測圖。（圖／氣象局）

▼閃電路徑潛勢預測圖。（圖／氣象局）

吳德榮說，不過，閃電路徑分歧的程度有增無減，可見不確定性很大，故未來即使西進，仍需觀察路徑距台灣的遠近；因攸關周五之後是否有其外圍水氣，影響台灣北部及東半部的天氣。

天氣風險則在臉書指出，「驚人的鵝鵝」天鵝是近代最強颱風，中心氣壓888hPa、近中心最大風速65m/s，雙雙成為近代有可靠觀測資料以來最強颱風的紀錄；單純以氣象觀點來看，天鵝身處的環境極為優秀，深厚的暖水、全方位的高空輻散、穩定的移動速度，幫助天鵝載入超強颱風的名冊。

天氣風險提醒，但天鵝已經相當接近菲律賓，這也是繼2013年海燕颱風之後，菲律賓中部再度面臨超級颱風的威脅，對當地居民是非常嚴峻、殘酷的考驗。

▼吳德榮說，閃電周二接近分叉點時，因導引氣流減弱呈現打轉的現象，之後的模擬路徑就很分散。（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

▼各國模式模擬天鵝和閃電未來路徑。（點圖可放大／翻攝TYPHOON2000）