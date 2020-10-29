桃機產業推「瘋日本遊桃園」 體驗正宗日式祭典、免稅購物行程

▲桃園國際機場產業協會29日在第二航廈舉辦「瘋日本遊桃園@元氣祭桃機購」發布會，產業協會與蛋寶生技簽訂合作MOU，市長鄭文燦也出席。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園國際機場產業協會因疫情遭受重大營收影響，協會以「偽出國」概念出發，邀請航空業、水族館、旅行業者與飯店業者規劃機場體驗旅遊，市長鄭文燦應邀出席時表示，為營造免出境登機也能逛機場免稅店的出國氣氛，桃機產業協會結合桃園觀光工廠蛋寶生技推出日本「元氣祭」亮點活動，推出「桃園一日遊、二日遊」專屬行程，國人不用出國即可體驗出國感受，歡迎前來桃機體驗正宗日式祭典與免稅購物行程。

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▲桃機產業協會舉辦「瘋日本遊桃園@元氣祭桃機購」發布會，鄭文燦籲請國人前來桃機體驗正宗日式祭典與免稅購物行程。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦指出，桃園觀光工廠全台最多，其中「蛋寶生技不老村」是全台唯一以「蛋」為主題的觀光工廠，昇恒昌免稅店與蛋寶生技攜手合作，打造原汁原味日本「元氣祭」，位於桃機二航廈，限期三天的全台首創日式祭典，有正統日式表演、傳統日式遊戲攤位、日本屋台美食攤販、職人提供吃喝道地日本味。

▲桃機產業協會推出限時三天的日本「元氣祭」，讓民眾體驗道地日本味。（圖／記者沈繼昌翻攝）

另外，桃園市國際機場產業發展協會與蛋寶生技簽訂合作MOU，推出「瘋日本遊桃園@元氣祭桃機購」套裝遊程，參加者只要999元超值享受，包括桃園日本主題景點、餐飲、體驗活動，包含門票、機場3百元餐券與交通接駁，歡迎國人踴躍報名體驗。

▲桃機產業協會舉辦「瘋日本遊桃園@元氣祭桃機購」發布會，市長鄭文燦與出席貴賓合影。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦強調，桃園機場不只是旅遊起點與終點，也是旅遊體驗區，除一日遊行程，桃機產發會與蛋寶生技還規劃豪華版超VIP專屬體驗團二日遊行程，除可體驗蛋寶生技元氣祭以外，還可入住桃園市五星級飯店豪華享受，還有專人協助穿著傳統日式和服逛機場免稅店、參觀Xpark八景島水族館、河馬水產高檔料理吃到飽及日式宴席料理品清酒等，透過桃機與觀光工廠結合套裝行程，讓機場旅遊體驗更精采豐富。

蛋寶生技董事長古榮海說，雞蛋產業鍊的發展與整合是蛋寶生技長期以來努力方向，包括最前端的蛋雞飼養、中段的蛋品加工製造，以及最末端成品物流配送，隨著客戶不斷增加，蛋寶生技已成為台灣蛋品一條龍企業，希望透過異業結合活動，讓國人能在不出國時候也能回味日本正宗祭典活動，將人潮帶進桃園，詳細活動訊息可至官網（http://zhtravel.clicugo.com/C/tour/ch/IUWTIREWT）查詢。

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