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桃園會展中心動工！3座人行聯通橋結合棒球場國際旅館研發中心

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▲桃園會展中心是中央和地方合作典範

▲桃園會展中心統包工程舉行開工典禮。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

終於動工了！桃園會展中心統包工程26日舉行開工典禮。市長鄭文燦指出，桃園會展中心是由經濟部出資約41億元、市府提供土地，並由國貿局委託市府新建工程處代辦的合作開發模式，考量量體適當性、市場定位及未來產業發展等條件，設計以會議為主、展覽為輔的場館，全案以2023年5月完工為目標，是中央與地方合作的最佳典範。

▲桃園會展中心是中央和地方合作典範

▲▼桃園會展中心由經濟部出資約41億元。（圖／市府提供）▲桃園會展中心是中央和地方合作典範

未來桃園會展中心更將透過3座人行聯通橋，與周圍國際棒球場、亞洲‧矽谷研發中心及國際旅館立體聯通，串聯至機場捷運A19站，結合青埔地區Xpark水族館、IKEA旗艦店及影城等多元設施，提供更便捷的交通和多元化的工商業服務，帶動桃園整體發展，讓北北桃首都圈會展產業活動更具彈性。

▲桃園會展中心是中央和地方合作典範

▲▼桃園會展中心由經濟部出資約41億元。（圖／市府提供）

鄭市長表示，桃園會展中心工程是桃園推動桃園航空城及亞洲‧矽谷計畫的重要里程碑，基地位於中壢青埔地區機場捷運A19站旁，興建地上7層、地下1層建築物，總樓地板面積約7萬6,208平方公尺，預計2022年10月優先完成展覽館空間。

▲桃園會展中心是中央和地方合作典範

▲桃園會展中心是中央和地方合作典範。（圖／市府提供）

桃園會展中心全區包含國際會議中心、國際展覽館及相關附屬服務設施等，會議中心內部空間規劃設置2,000人、800人會議室各1間，250人會議室2間、100人會議室5間及多功能集會空間1間；展覽館部分則配合桃園及新竹電子高科技產業聚落，規劃約600個攤位空間，提供約700席汽車、600席機車停放空間及相關卸貨平台，並設置商場區，提供工商業發展所需空間，藉此活絡桃園產業活動，啟用後，更可與台北南港展覽館及台北世界貿易中心形成互補效應，達到加乘效益，展現台灣經濟能力跟韌性。

鄭市長提及，桃園具備機場、高鐵站、機場捷運及多處交流道等，南來北往相當方便，具有舉辦國際會議的地利之便。包括：行政院長蘇貞昌、立委黃世杰、湯蕙禎、鄭運鵬、魯明哲、市議員徐景文、徐其萬、政務委員黃致達、行政院發言人丁怡銘、經濟部長王美花、國貿局長江文若、市府顧問黃傅淑香、市府工務局長賴宇亭、新聞處長詹賀舜、秘書處長顏子傑、經發局副局長黃穗鵬、新工處長曾清祥、中壢區長鄭詩鈿、桃園航空城公司總經理許又銘、中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳等均一同出席開工典禮。

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