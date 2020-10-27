2024與賴清德競逐？　王浩宇分析鄭文燦有2劣勢

新聞節目中心／綜合報導

2024總統人選備受討論，而根據美麗島電子報民調，幾位可能的人選中，民眾信任度以新北市長侯友宜71.9%居冠，副總統賴清德及桃園市長鄭文燦分別以58.7%、58％緊追在後。對於綠營可能上演兩強競逐，民進黨桃園市議員王浩宇27日在ETtoday《雲端最前線》節目中點出鄭文燦有2點劣勢，包含無法爭取年輕選票，以及全國知名度較爲不足。

王浩宇直言，賴清德的優勢在於台派、深綠的支持度比較高，鄭文燦的弱勢則是相較賴清德，鄭同樣無法爭取到年輕選票。他進一步說，鄭文燦支持度最低的族群，其實是20至29歲，而各界認為賴清德應該會與鄭文燦競爭，未來20至29歲族群支持誰，就是兩邊的關鍵，只要年輕選票倒向鄭文燦，鄭就會贏，反之倒向賴清德，賴就會贏。

王浩宇也提到，鄭文燦有個優點，就是在藍綠的板塊上，他比賴清德更有「擴充性」優勢，他不會與國民黨正面衝突，也有辦法用很高的智慧，去跟國民黨、無黨籍協調，「這個部分我覺得是他的優勢，可是同時也是劣勢」。他補充，接下來鄭文燦是否真的能翻轉桃園的藍綠比，應該是他最大的挑戰。

王浩宇還指出，包含侯友宜、賴清德等人大概都有9成以上知名度，但鄭文燦的知名度大概僅有82%，「你不要以為大家都知道鄭文燦，100人中有18人是不知道鄭文燦的！」這是因為鄭確實以桃園市政為主、努力做事，但全國性知名度就比較不足。

王浩宇並說，鄭文燦現在最大的壓力在於，去跑台北、高雄，會被詢問是否要選總統、當行政院長，但現階段對鄭來講，就是把桃園市政做好，並讓桃園能夠持續交由民進黨執政、議員席次增加，再去想總統這件事，會是現階段比較好的方式。

他也說，侯友宜現階段的工作也是將新北市長做好，不要再對所謂政治爭議議題做表態，保護羽翼到最後一刻，「我認為如果這兩個人，包含侯友宜跟鄭文燦，都能夠做好市政到最後一刻再決戰的話，到時候會是比較精彩的戰局」。

李兆立則提及，侯友宜的成長、聲望，已經與國民黨呈現「兩條線」，侯完全走自己的路，像是這陣子中天換照事件，國民黨幾乎頃巢而出，從前總統馬英九、黨主席江啟臣到朱立倫都出面表態，唯獨侯友宜沒表態，只談市政怎麼樣，「所以我覺得他會不會到最後，國民黨跟他的聲望持續拉開，會不會導致說接下來國民黨真的對他不信任？」

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