「桃園惡警」勾串賭客詐組頭1370萬！棄保潛逃大陸　同夥下場曝光

▲桃園市中壢警分局前陳姓員警5年前與曾姓等4名賭客勾串，以假簽單詐賭劉姓組頭上千萬元，事後遭檢舉棄保潛逃大陸遭通緝。(示意圖／ CFP視覺中國）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢警分局前陳姓警員5年前與曾姓等4名賭客勾串，利用偵辦簽賭案趁機掉包，以假簽單企圖誆騙劉姓組頭種4星，企圖詐騙高達1370萬元獎金，但劉查出有詐向桃檢檢舉，陳員事後棄保潛逃大陸並遭免職，目前遭通緝中，桃園地院28日依賭博罪起訴同案4名賭客3年至3年4月不等徒刑，本案可上訴。

檢警調查，52歲的中壢警分局陳姓員警，2015年4月9日任職於中壢警分局中福派出所，夥同41歲曾姓男子、53歲董姓男子、36歲李姓男子與鍾姓男子等4人勾結，由曾男向劉姓組頭下注簽賭六合彩中16萬元，再以當晚開出之今彩539號碼對賭，但陳員以賭博罪嫌將劉姓組頭逮捕並查扣相關簽單，曾和鍾男趁今彩539開出獎項後，重新再寫中獎號碼，由陳員抽換其中查扣簽單，劉姓組頭被移送桃檢複訊後，曾向劉聯繫辯稱簽中4星，要求兌換1370萬元高額彩金，劉姓組頭事後查出有鬼，因此向桃檢檢舉才讓整起假簽單真兌獎事件曝光。

桃園地院審酌，曾、董、李與鍾等4人簽注賭博，曾等人不思正當途徑賺取財物，勾串執法人員詐騙被害人，雖然未得逞，其動機、手法均相當惡劣，曾出面下注並打算領取彩金，相較於董、李涉入程度更深，考量全案賭博部分，4人均坦承犯行。

法官審理後審結依賭博罪、公務員共犯利用職務機會詐取財物未遂罪，判處曾男罰金6千元、有期徒刑3年4月、褫奪公權3年；董男罰金6千元、有期徒刑3年、褫奪公權3年；李男罰金6千元、有期徒刑3年、褫奪公權3年；鍾男罰金1萬元，同案在逃的陳男則棄保潛逃大陸仍在通緝中，本案還可上訴。

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