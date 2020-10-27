桃園新創日媒合新創團隊與創投機構　力助年輕人圓夢

▲桃園新創日，媒合新創團隊與創投機構。（圖／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2020桃園新創日」活動、27日於中壢區舉行。市長鄭文燦指出，活動邀集全台50組新創、社會企業團隊策展，並有加速器、創投機構及企業廠商與新創團隊進行深度交流，為新創「千里馬」尋找「伯樂」；目前市府已完成4處創新基地，明（2021）年將在青埔興建亞矽創新研發中心，逐步形成桃園的創新生態系，助更多年輕人圓夢。

鄭市長說，台灣正逐漸走向以創新帶動經濟成長的趨勢，而創新需要人才、技術與資金的串聯，以及完善的制度及法規設計，才能形成良好的創新生態系。創投業在過去20年非常熱門，政府也持續修正創投相關法規，例如提升創投初期風險能力等，提供創投業更多支持，讓創投業攜手新創團隊持續成長，建立起良性循環。

▲桃園新創日，媒合新創團隊與創投機構。（圖／青年局提供）

鄭市長也說，矽谷經驗雖然無法複製、移植，但其創新、創業的精神，以及生態系理念則可逐步塑造。桃園升格後，市府成立青年事務局，並逐步打造青創指揮部、安東基地、新明基地等3處青創基地，招募並輔導超過130組新創團隊，例如稻穗公司於2017年進駐青年事務局青創基地，當時該公司的產品－隨身型空氣清淨機仍在構想階段，透過青創基地3年的輔導，現已躍身為月營收超過新臺幣200萬元的新創公司，並於今年8月離駐青創基地。





除上述3處青創基地，市府也建置「虎頭山物聯網創新基地」，提供智慧駕駛及自駕車研發環境及測試場域，並預計於明年設立「亞矽創新研發中心」，提供年輕人更多創新平台與資源，透過B2B模式，由大企業帶動R&D小廠創業與成長。



國家發展委員會副主委游建華表示，彭博經濟學家根據全球135個經濟體創新及吸收現有技術的傾向、資訊科技基礎設施、商業景氣等進行評比，台灣在全球創新潛力排名第5，顯見台灣在新創領域深具潛力，而桃園具有完整產業鏈、良好交通區位、豐厚的協援場域與多元新創人才進駐，是一個非常好的結合環境，更是亞洲･矽谷計畫的重點發展地區，國發會、經濟部與科技部等將持續支持桃園，讓桃園新創獲得更好的發展。



包括市議員劉仁照、國家發展委員會副主委游建華、經濟部中小企業處副組長楊佳憲、立法院榮譽顧問余宛如、市府青年局長顏蔚慈、經發局長郭裕信、中壢區長鄭詩鈿、桃園市工商發展投資策進會總幹事陳家濬、國立中央大學校長周景揚、財團法人中小企業信用保證基金董事長李耀魁、台杉投資管理顧問股份有限公司總經理翁嘉盛等均一同出席活動。

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