259人搶救！欣興電子大火悶燒16小時撲滅　7警消染化學物質過敏

▲桃園市龜山區欣興電子28日下午發生大火，消防局出動188名警消人員灌救。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

股票上市公司欣興電子28日下午發生火警，大量濃煙竄燒，工廠緊急疏散近3千員工，桃園市消防局出動大批警消與消防車前往灌救，大火延燒至29日凌晨被控制，清晨7時許撲滅殘火；消防局指出，除2名女員工受困送醫外，還有1名員工有嗆傷自行就醫，其餘有7名消防人員救災過程中身體刺痛過敏，但意識清楚，送醫檢查並無大礙，至於火警發生原因與實際損失仍待鑑識人員調查釐清。

欣興電子28日下午3時許1樓空調機房冒出濃煙隨即竄出大火，火勢延著通風管向上延燒，桃園市消防局出動警義消總計259人、各式消火勢延著通風式消防車50輛前往搶救，大火在28日下午5時許被控制，但6樓仍在持續悶燒，29日凌晨1時許被撲滅，清晨7時許殘火處理完畢，但現場仍留有數輛消防車輛駐守，避免殘火復燃。

▲桃園市龜山區欣興電子28日發生大火，現場濃煙四竄。（圖／記者沈繼昌攝）

桃園市消防局指出，因現場堆積大批化學原料，為避免被大火延燒，引發有毒氣體散佈空氣中，所以除疏散員工外，也提醒警義消人員避開化學原料，但仍有7名警消人員在救災過程中沾染化學物質導致身體過敏刺痛，所幸均意識清醒，送往林口長庚醫院檢查，所幸均無大礙。

此外，根據市府環保局指出，環保署28日接獲通報後於下午4時抵達現場監測空氣品質，在事故地點10公尺處以儀器量測總揮發性有機物為0.4ppm，下午6時在事故點上風處50公尺以儀器量測總揮發性有機物但未檢出，下午6時許在事故點下風處30公尺量測，亦未檢出總揮發性有機物質。

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