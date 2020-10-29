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桃園學生專車遇封路靠導航脫困　 交通尖峰走捷徑「雷殘」惹怨

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▲一輛桃園客運內壢高中學生專車29日上午返程經過文中路二段時突然走35巷小路轉彎路段整輛車竟犁田卡住，引起網友議論紛紛。（圖／翻攝自臉書《內壢大小事》粉絲專頁）

▲一輛桃園客運內壢高中學生專車29日上午返程經過文中路二段時突然走35巷小路轉彎路段整輛車竟犁田卡住，引起網友議論紛紛。（圖／翻攝自臉書《內壢大小事》粉絲專頁）

記者沈繼昌／桃園報導

一輛桃園客運內壢高中學生專車29日上午7時許被發現卡在文中路二段巷弄裡，公車右後輪卡在田間動彈不得，幸好該輛公車是空車返程，除司機外沒有乘客，警方據報後趕往交管，但正值上班尖峰，不少用路人行經該處發現遭公車堵住，只好折返抱怨連連，網友經過拍照上傳臉書《內壢大小事》粉絲專頁引發熱議，有網友認為司機可能是新手駕駛，還有網友認為可能是靠導航走捷徑誤闖小路惹禍，還好司機自行找吊車拖吊，折騰好久才將公車拖出。

中壢警分局指出，這項桃園客運內壢高中學生專車上午7時25分行經文中路二段35巷，在一處轉彎路口時右後車輪被卡在田間動彈不得，公車司機事後自行找拖吊車拖吊，但因巷道路幅狹小，拖吊車四處找可拖吊點，花費1個多小時才將公車吊出田間，但因正值上班尖峰卻阻擋不少汽機車用路人。

桃園客運公司表示，這輛學生專車司機載完學生後，返程行經中壢區吉林路口，因吉林公園旁封路施工，所以靠導航改走內定一街左轉大華路，未料，因巷道路幅縮小，另有2個90度彎路，導致右後車輪卡住，還好有警方協助交管，最後終於解困平安返回車站。

有網友經過意外路段，將公車「犁田」照片上傳臉書《內壢大小事》粉絲專頁，提醒用路人盡快繞道，有網友留言指稱，「公車司機是否是新手上路？靠導航走捷徑…」亦有網友質疑「不是第一次看到大客車在那了，兩端路口應該要設置牌子註明限定車輛規格的」，「這條路小車走都要注意了何況是公車？」

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