高空150米「繩斷」！兄妹嗨玩滑翔傘　下秒被狂風捲走…撞岩壁慘死

▲來自英國的三兄妹共玩滑翔傘，未料發生意外，2人慘死，1人重傷。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

來自英國的三兄妹與家人來到希臘羅德島（Rhodes）度假，他們在海邊乘坐水上滑翔傘（parasail），飛到400至500英尺（大約121.9至152.4公尺）的高空。未料，連接傘面與快艇的繩子突然斷裂，3人立刻遭強風捲走。15歲哥哥與13歲妹妹當場死亡，另一名同為15歲的手足幸運存活，但他身受重傷，正在醫院裡與死神拔河。

綜合《鏡報》、《太陽報》與當地媒體Etaktanea報導，三兄妹來到島上漁村林多斯（Lindos）的海邊，乘坐水上滑翔傘，未料發生可怕事故。一名目擊者表示，「它（繩索）顯然不夠堅固，無法同時拉動3人。強風把他們吹過天際，然後撞到海灘上的岩壁」。另一人指出，消防車趕到現場後，難以靠近事故現場，「因為山腰附近沒有任何道路」。

▲受害者一家人來到希臘羅德島（Rhodes）度假。（圖／取自免費圖庫pexels）



最後，海岸警衛隊與消防搜救人員在岩壁上發現2名死者的遺體，並在附近找到倖存少年。這名15歲傷患被緊急送醫，由於身上多處嚴重傷勢，目前正處於藥物誘發的人工昏迷狀態（medically-induced coma）。

據悉，受害者一家人當時正在附近的佩奇（Pefki）地區度假。三兄妹一起乘坐滑翔傘，但當地法規明文禁止3人以上同時乘坐。

相關單位初步研判，是強風導致繩索突然斷裂，目前已經偵訊並逮捕快艇船長與水上活動業者，仍在進行詳細調查，而檢方預計29日提出指控。外交部發言人表示，「我們正在支持2名英籍罹難者的家屬，並與地方政府保持聯繫」。

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