台灣連續200天無本土個案　《彭博社》大讚：全世界都羨慕

▲《彭博社》大讚台灣防疫成果讓全世界都羨慕。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳美依／編譯

美國《彭博社》報導，世上許多國家的新冠肺炎（Covid-19）病例數屢創新高之際，台灣卻創造了不同凡響的紀錄，截至29日累計200天沒有發生本土感染病例，「讓全世界羨慕」。

報導中指出，台灣目前累計550例確診，7人染疫死亡，擁有目前為止全世界最優秀的疫情紀錄；上一起本土病例發生4月12日，且目前為止沒有爆發第二波疫情。其中，從SARS學習到的經驗、邊境與旅遊管制、追蹤接觸者、科技化隔離檢疫、徵用口罩統一分配販售、全民佩戴口罩，都是防疫成功關鍵。

澳洲大學醫學院的傳染病教授科里尼安（Peter Collignon）曾在世界衛生組織（WHO）工作。他認為，「台灣是目前唯一能夠消除新冠肺炎社區感染的主要國家」。

科里尼安指出，台灣的人口數與澳洲相當，且人們密集居住在公寓裡，卻「擁有全世界最好的（防疫）成果」，令人相當印象深刻。

《彭博社》也指出，台灣將成為今年為數不多的成長經濟體，政府8月預測，今年國內生產總值（GDP）將成長1.56％。

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