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飛行傘1450公尺高空相撞！直墜地面「兩人竟沒有受傷」　驚魂影片曝

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記者蔡儀潔／綜合報導

法國31歲的沃特爾（Sebastien Watier）日前在薩瓦省艾格布萊特湖進行飛行傘運動時，突然在高空中與另一名女運動員相撞！因繩索糾纏失去平衡，兩人一起在35秒左右的時間從1450公尺高空墜落到地面，幸運的是，最後因降落傘被纏住樹枝，他們在離地5公尺處停下，奇蹟般的沒有受傷。

▲▼滑翔單相撞 。（圖／翻攝自Youtube／Sébastien Watier）

沃特爾記錄下相撞過程。（圖／翻攝自Youtube／Sébastien Watier）

據英國《每日郵報》報導，31歲的沃特爾經驗豐富，但事發當下，突然的陣風使他與一名女運動員相撞，失去了控制。他身上的攝影機也記錄了驚現瞬間，沃特爾意識到另一名玩家從後面衝來的那刻，他試圖重新控制糾纏的飛行傘，但沒有成功，可以聽到他大聲說著法語。

其他飛行傘運動員拍攝的畫面顯示，兩人墜落的速度相當快，女運動員先打開了降落傘，之後沃特爾在接近下方樹林時，也將降落傘開啟。所幸他們在離地面300公尺處，卡到了樹上，沒有受傷。

▲▼滑翔單相撞 。（圖／翻攝自Youtube／Sébastien Watier）

▲沃特爾不斷操控繩索 。（圖／翻攝自Youtube／Sébastien Watier）

儘管沃特爾具有動力飛行傘5年、滑翔傘1年的經驗，但他表示，他和同行的飛行好友都收到了指責，因為他們沒有關注風勢。他事後也將影評PO在Youtube上，並對這起意外表示，「我被懸掛在離地面5公尺的地方，因此我遭受了懸吊性綜合症，這讓我失去意識10分鐘。在意外發生期間，我盡可能保持非常冷靜的態度去掌控形勢。」

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