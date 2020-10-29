影／法國疫情失控飆破127萬例　總統馬克宏宣布「全國封鎖」

記者張靖榕／綜合外電報導

歐洲疫情再起，法國已超越西班牙成為全球第5大染疫國，累計確診人數127萬9384例、3萬5820死。總統馬克宏（Emmanuel Macron）28日緊急宣布，再度進入全國封鎖狀態，非民生必需行業全面關閉，但這次採取更為彈性的措施，以避免經濟再過度受到衝擊。

▲法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）28日宣布，全國封鎖至12月1日。（圖／路透）

馬克宏28日晚間進行全國轉播演說，表示自29日起全國將重啟封鎖，直到12月1日止。期間酒吧、餐廳與非民生必須行業必須關閉，但人們能繼續上班上課，除此之外，人們若想出門就必須填寫表格，與第一次封鎖措施相同，不過總統此次建議若有違規情事，應處以罰款。

與第一次全國封鎖不同，校園與托兒所會繼續保持開放，療養院能夠接受親朋好友進行探望，工廠與農場也可以繼續營業，政府部分公共服務部門會持續開放。馬克宏指出，法國邊境維持大部分關閉，並且對各國旅客嚴格要求入境篩檢。

馬克宏表示，過去數周法國各地進行的區域限制例如宵禁等，防堵疫情擴散的成效並不佳，無法抵擋第二波疫情的衝擊。全國封鎖措施重啟後，政府將會推出一項「特別計畫」，針對自雇者、店家老闆等進行援助，而受因此無法上班的員工，將會在接下來的數周內，收到足以支付日常花費與租金的現金補助。

全國封鎖措施預計到12月1日，馬克宏表示他希望法國人能在聖誕節與過年期間歡慶，與家人朋友團聚，並不再需要受到封鎖限制，因此他請求全國人民，封鎖期間每15天會推出一個方案，以觀察是否具有成效，而人們應積極配合，「我們就先忍耐15天，如果15天內我們能更有效控制情況，就可以逐步鬆綁，然後讓部分店家恢復營業，尤其是在聖誕節來臨前這個特別的時間點。」