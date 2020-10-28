質疑政府明年是開放全世界萊豬　柯文哲：中央一次次蓄意欺騙人民

▲柯文哲質疑蔡政府，是否明年開放的萊豬肉來源不只侷限在美豬。（圖／翻攝自Facebook／柯文哲）

記者蘇晏男／台北報導

明年元旦起萊克多巴胺（瘦肉精）美豬及30月齡以上的美牛將開放進口，不過台北市長柯文哲28日晚間在臉書質疑蔡政府，「明年一月，台灣要開放進口的到底是美豬，還是全世界所有含萊克多巴胺的豬？」他也批評，這個政府似乎已拒絕溝通，且在資訊不透明、不對稱的狀態下，就以一紙函文強硬要求地方修改自治條例以配合中央，這就是民進黨的民主嗎？

面對萊豬進口，多個縣市以自治條例方式規定萊克多巴胺「零檢出」，然而衛福部9月30日就發函22個地方縣市，表明動物用藥殘留標準業經衛福部年9月17日，以衛授食字第1091303002號令修正發布，自110年1月1日施行，自治法規如有與該標準牴觸情形應配合修正，請查照。

衛福部政務次長薛瑞元28日在立法院經濟委員會上解釋，已善意提醒地方自行檢討，明年若仍牴觸，將以公告方式宣布地方自治條例無效。

對此，柯文哲28日上午受訪時，就直言這幾天跟中央一再查證，才發現現在不是只有美國豬肉可以含瘦肉精，而是所有進口的外國豬肉都可以含瘦肉精，赫然發現過去一段時間他們再講標示美國產地就可以，顯然是誤導。

同日晚間，柯文哲再於臉書質問民進黨中央政府，「明年一月，台灣要開放進口的到底是美豬，還是全世界所有含萊克多巴胺的豬？」

柯文哲表示，過去兩個月，總統蔡英文、衛福部長陳時中、農委會主委陳吉仲一再強調，中央會做好產地標示，民眾如果擔心吃到含萊克多巴胺的美國豬，就看產地「趨吉避凶」。但根據9月17日才公告的動物用藥殘留標準，不只是美豬，全世界要進口到台灣的豬肉，都允許萊劑殘留，也就是說，除了台灣豬不得使用萊克多巴胺，全世界的都可以。

柯文哲認為，當中央官員一次一次在立法院、在政論節目上宣傳「不想吃到萊豬就不要買美豬的說法」，根本是蓄意欺騙人民。

柯文哲批評，他一再呼籲中央政府，對於萊豬的進口要先做好「源頭管理、明白標示」兩個原則，而非把所有責任推到地方，再耗費人力物力去做稽查，中央卻避而不談。這個政府似乎已經拒絕溝通，在資訊不透明、不對稱的狀態下，就以一紙函文強硬要求地方修改自治條例以配合中央，告訴我，這就是民進黨的民主嗎？

▼衛福部發函22縣市直指萊豬「零檢出」牴觸食安法。（圖／記者翻攝，點圖可放大）

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