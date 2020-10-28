「地方政府禁售萊豬有憲法保障」　江啟臣：蔡英文的命令是憲法？

▲針對萊豬進口，江啟臣28日晚間發文批評蔡政府。（圖／翻攝自Facebook／江啟臣）

記者蘇晏男／台北報導

政府明年元旦起開放萊克多巴胺（瘦肉精）美豬肉進口，多個縣市政府搬出自治條例堅持「零檢出」，然而衛福部政務次長薛瑞元28日表示，開放後自治條例會直接無效。對此，國民黨主席江啟臣同日指出，依據《地方制度法》規定，衛生事項屬於地方自治權限，且據大法官釋憲解釋，地方政府可「因地制宜」制定更嚴格的規定。他批評，請問法律大過憲法嗎？還是總統蔡英文的一道命令就是憲法？

面對萊豬進口，許多地方政府以自治條例方式規定萊克多巴胺「零檢出」，然而衛福部9月30日就發函22個地方縣市，表明動物用藥殘留標準業經衛福部年9月17日，以衛授食字第1091303002號令修正發布，自110年1月1日施行，自治法規如有與該標準牴觸情形應配合修正，請查照。

薛瑞元28日在立法院經濟委員會上則表示，已善意提醒地方自行檢討，明年若仍牴觸，將以公告方式宣布地方自治條例無效。

對此，江啟臣在臉書表示，「憲法說可以只有民進黨說不行？」依據《地方制度法》規定，衛生事項同樣屬於地方自治權限，且據大法官第498號、第738號解釋，地方政府可「因地制宜」制定更嚴格的規定，請問法律大過憲法嗎？還是蔡英文的一道命令就是憲法？就是聖旨？

江啟臣指出，中央政府函令縣市政府不得禁止瘦肉精豬肉販售，反觀行政院所屬各機關卻可以自行宣布禁止使用萊豬，教育部主管的學校營養午餐不吃、體育署說國手不吃、內政部警政署警察不吃、國防部主管的軍人不吃、退輔會主管的榮民不吃。

江啟臣強調，上述行政院所屬機關，逕自宣布禁用瘦肉精，與行政院不同調，這些部會首長，都是人民間接授權的政府機關，地方自治條例是由人民直接選舉的「議員」通過決定，人民間接授權的行政機關可以，人民直接授權的自治條例卻不行？請問民進黨政府、請問蔡英文，妳的標準在哪？妳的心中還有「人民」嗎？

江啟臣批評，中央若要地方政府配合修改自治條例，請先說明為什麼行政院所屬可以禁止？若要落實學童不吃、國手不吃、警察不吃、國軍不吃、榮民不吃，請各機關發布行政命令正式公告，修正相關法令禁止使用瘦肉精，敢說卻不敢立法，還有臉要求地方政府配合嗎？

江啟臣也強調，地方政府強制規範「禁售瘦肉精豬肉」，論法可依據憲法「地方自治」的保障，論理根據多次民調至少超過7成的民眾不願開放萊豬，民進黨政府禁止地方政府訂定更嚴格的規定根本毫無理由。

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