萊豬進口倒數2個月　蔣萬安：12萬家豬農審得完？

▲農委會主委陳吉仲手拿台灣豬標章。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

農委會30日將針對台灣豬標章的申請進行相關說明，距離明年1月1日，萊豬進口倒數2個月，國民黨立委蔣萬安28日提出質疑，12萬家的豬農，1個月有辦法審查6萬多家？政府查驗的人力根本不足！

蔣萬安表示，行政院各部會都能要求禁止使用萊豬，卻不同意地方萊劑零檢出政策，除了雙重標準，更漠視民眾健康，近日台中等多個縣市規定萊克多巴安零檢出，但衛福部發文指出與母法牴觸，應該要配合修正，今天衛福部答詢時，更表示已善意提醒地方自行檢討，明年若仍牴觸，將以公告方式宣布地方自治條例無效。

蔣萬安指出，自從萊豬進口政策頒布後，教育部、農委會、國防部等多個部會都要求禁用含萊劑的豬肉，顯然就是認為萊劑對人體有害，但現在地方政府為了保護國人健康，在食安自治條例上頒布零檢出，中央卻不准，這完全是兩套標準！

另一方面，蔣萬安質疑，農委會30日將說明台灣豬標章的申請相關說明，想請問農委會，距離1月1日僅剩2個月，12萬家的豬農，一個月有辦法審查6萬多家？政府查驗的人力根本不足！種種關於萊豬進口的配套措施完全不足，漏洞百出，開放萊豬進口政策卻這麼急著要上路，政府真的有想保護國人的食安？