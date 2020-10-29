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萊豬「零檢出」抵觸中央 ！六都態度一次看　民團11/22上街頭

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▲▼豬農過去曾抗議美豬進口。（圖／ETtoday資料照）

▲蔡英文政府日前宣布開放瘦肉精美豬，引發食安疑慮。（圖／ETtoday資料照）

記者徐政璿／台北報導

蔡英文政府日前宣布鬆綁含萊克多巴胺（瘦肉精）美豬、30月齡以上美牛輸台，引發食安疑慮。針對多個地方縣市政府訂定自治條例規定瘦肉精零檢出，衛福部發函22個地方縣市直指無效，衛福部次長薛瑞元28日表示，已善意提醒地方自行檢討，明年若仍牴觸，將以公告方式宣布地方自治條例無效。

目前訂出瘦肉精零檢出自治條例的縣市包括，台北市、台中市、彰化縣、嘉義市及雲林縣，至於新北市、桃園市、台南市等其他縣市待議會審查通過。薛瑞元28日證實，確實有發文給各縣市，依照《食品安全衛生管理法》，動物用藥的殘留容許量是由中央主管訂定。

薛瑞元指出，中央訂定的萊克多巴胺殘留容許量，從明年1月1日開始生效，地方政府現在若訂定零檢出仍為有效，但要開始檢討，否則到明年將會抵觸《食品安全衛生管理法》而直接無效。

▲行政院長蘇貞昌赴立法院進行專案報告，國民黨扛朱公抗議美豬。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院長蘇貞昌赴立法院進行專案報告，國民黨扛朱公抗議美豬。（圖／記者林敬旻攝）

由於中央稱瘦肉精「零檢出」條例觸法，地方政府紛紛反彈。台北市長柯文哲表示，在「資訊不透明、不對等下，台北市政府不會自己去修法；他在接受蘋果日報專訪時更提到，若政府要開放所有外國含瘦肉精豬肉進口，這就是存心欺騙，連他都會走上街頭。

新北市長侯友宜則說，他尊重市議會對自治條例的訂定，但最重要的，還是要落實含有萊克多巴胺的美豬，從教育體系中嚴格制止，以國產豬替代，希望中央聽進去民眾的聲音，也希望民眾在使用時要注意產品標示。

桃園市長鄭文燦盼依法處理，他表示，依照《地方制度法》，市府未來會將議會通過的食品安全管理自治條例修正草案送給行政院審查，由行政院決定審查結果，意即由中央統一解釋。

台中市長盧秀燕指出，台中市食品安全衛生管理自治條例經台中市議會三讀通過，已執行3年，目的就是為了保障食安，中央透過一紙公文即要求地方修改自治條例，讓市民面臨吃到瘦肉精的風險，她不認同、不同意、不修訂，堅持依法捍衛市民健康。

台南市長黃偉哲則說，地方政府對於萊克多巴胺有不同的看法，可以做為中央執政的參考，「不希望看到一國多制，會讓民眾無所適從」；他強調，地方議會也有表達意見的權利，中央也要尊重民意

值得注意的是，六都之中只有高雄市沒有打算規定瘦肉精零檢出，高雄市府重申市長陳其邁的三大原則，落實產地標示、強化溯源管理，以及加倍查驗為民眾把關。

針對地方政府提出「零檢出」遭中央打臉，國民黨主席江啟臣28日也表示，依據《地方制度法》規定，衛生事項屬於地方自治權限，且據大法官釋憲解釋，地方政府可「因地制宜」制定更嚴格的規定，請問蔡英文法律大過憲法嗎？還是總統蔡英文的一道命令就是憲法？

秋鬥遊行將於11月22日登場，今年聚焦反萊豬議題，預料將會是今年最大的民間運動。江啟臣表示，經過多方討論與研議，國民黨將與民團共同結合，在11月22日一起走上街頭，凸顯食安問題只有是非，沒有藍綠的堅定立場。國民黨不但跟人民站在一起，更是人民的後盾與力量。

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