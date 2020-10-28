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稱禁賣萊肉「牛排店都要關門」惹議　陳吉仲改口：是三分之二要關

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▲▼立法院經濟委員會 農委會主委陳吉仲 立委費鴻泰 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲農委會主委陳吉仲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

針對台北市修法禁賣含萊劑肉品，北市議會日前一讀通過違者最高處十萬罰鍰，農委會主委陳吉仲28日上午在立法院經濟委員會答詢時，稱若這樣規定「所有牛排店都要關掉」，引發國民黨立委吳怡玎質疑，美牛佔進口牛肉的6成，認為陳吉仲說法有瑕疵，對此，陳吉仲馬上改口稱「那我修正，可能三分之二要關掉」，引發現場一陣哄堂大笑。

立法院經濟、社會福利、衛生環境、外交國防、財政、教育文化委員會28日聯席審查「農防字第1011473960號公告」，修改為「乙型受體素為禁止國內製造、調劑、輸入、輸出、販賣或陳列之藥品；牛及豬於國外使用萊克多巴胺，不在規範之列。」

國民黨立委曾銘宗上午質詢時指出，台北市議會日前一讀通過禁止販賣含有瘦肉精的肉品，違者最高處十萬罰鍰，連桃園市、台南市也堅持零檢出，詢問陳吉仲對於地方民意有無評估？陳吉仲回應「如果台北市訂這樣，那時候所有牛排店都要關掉了。」

不過，國民黨立委吳怡玎下午質詢時，ˊ質疑陳吉仲的說法就是暗指牛排店賣的都是含有萊克多巴胺牛肉，陳吉仲表示，台灣進口牛肉約十萬公噸，美國牛佔六成多。但吳怡玎認為，許多店家都會張貼「使用澳洲牛肉、紐西蘭牛肉」的標示，認為陳上午的說法造成誤解。對此，陳吉仲先是答「我早上沒說錯」，接著又馬上改口稱「那我修正，可能是三分之二要關掉」，引發現場一陣哄堂大笑。

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