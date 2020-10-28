自治條例通過需「政院核定」　黃珊珊談萊豬：做好源頭管理很難？

▲黃珊珊。（資料照／記者呂佳賢攝）

記者黃巈禾／台北報導

衛福部宣布「瘦肉精零檢出」的地方自治條例明年起無效。台北市副市長黃珊珊提出幾點爭議，像是地方自治條例通過後需報經行政院核定，中央可能不予核定，其實中央只要做好源頭管理和清楚標示，就能減少民眾與地方政府的疑慮，但中央要地方政府花費大筆人力、物力配合稽查與檢驗，到底有何意義？

對於萊豬議題，黃珊珊28日在臉書兩度發文。黃珊珊表示，萊豬不只是美豬，其他國家進口豬肉也有可能開放進口，源頭標示更重要，中央既然不想做源頭管理，食安小組會議決議台北市會先找19家肉品進口商討論研議進口商品履歷流向標示管理方式，負責任並不難，不想面對和解決問題才是最大問題。

黃珊珊指出，含萊克多巴胺的豬肉進口，中央政府規定放寬動物用藥容許殘留量，美國、加拿大、澳洲、菲律賓都有豬肉進口到台灣，這幾個國家境內都沒禁止使用萊克多巴胺做為動物用藥，換言之，這次中央放寬動物用藥容許殘留量不限定於美國豬，僅標示產地可能造成消費者以為其他國家豬肉沒萊克多巴胺，會產生很大的爭議與誤會。

黃珊珊提到，前幾天行政院發文給各地方政府，要求地方政府在明年1月1日以前要修正零檢出的自治條例條文，但修改法律的權限在立法機關，行政機關只能依法行政，如果地方議會不修正內容，會有幾個法律上的爭議。

這些爭議包括：一、地方自治條例的規定比中央嚴格，是否當然無效？二、地方自治條例通過後尚需報經行政院核定，未經核定無法施行，中央可能不予核定；三、地方自治條例除非經中央機關宣告無效，否則仍為有效法律；四、如地方自治條例與中央法規牴觸，僅台北市議會得提請釋憲案。

黃珊珊認為，這件事情已弄到雞飛狗跳，中央只要做好源頭管理和清楚標示，就可以減少民眾與地方政府的疑慮，但中央捨此不為，推給貿易障礙，要地方政府花費大筆人力、物力配合稽查與檢驗，到底有何意義？源頭管理很難嗎？