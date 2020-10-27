蔡衍明專訪2／台灣9成年輕人對我印象差？兒子也沒告訴我網路真相

記者陳世昌／專訪



中天電視最大股東蔡衍明26日出席中天新聞台換照聽證會，透露他直到最近才得知自己在台灣年輕人心中形象很差，讓他甚感震驚！蔡衍明27日接受《ETtoday新聞雲》專訪時說，他看到有人po文說台灣8~9成的人對他印象不好，「那還得了！我又不管政治也沒在選舉，如果是你，你也會難過吧！我到底做了什麼傷天害理的事？」

▲中天電視大股東、旺中集團董事長蔡衍明27日接受專訪。（圖／記者湯興漢攝）





他還透露，可能全台灣只有他一人不知道年輕人對他的印象是如此差，因為連兒子都不會告訴他這些網友的po文內容；他希望以後能讓年輕人多了解他。但又害怕不知道怎麼跟年輕學生溝通，因為他年紀大有代溝了....以下是專訪內容：

▲蔡衍明長子蔡紹中是他唯一帶進旺旺中時媒體集團的家人。（資料照片／記者湯興漢攝）



最近這幾天才發現年輕人對我印象不佳



其實這種事，我兒子也不敢跟我說。最近有機會去問一些事，遇到一些年輕人，他們把網路上的東西給我看，才發現「哇~少年欸真的對我印象不好！」是因為這樣才知道。說實在，以前我不會看網路回應的內容，大多只有看到新聞推播或電子郵件，不會去看底下年輕人的留言回應，有時侯他們用的語言我也不一定看得懂。

最近才開始注意到許多回應，也問了一些人，看到許多po文，「甚至有人說台灣有8成到9成人對我印象不好」，那還得了！我又不管政治也沒在選舉，如果是你，你也會難過吧！還是我做了什麼傷天害理的事？」

心情當然是很苦啊！以前我知道很多人對我印象很不好，但不知道這麼多的年輕人對我印象不好，對我個人來講，在台灣當然是希望做為年輕人的偶象，沒想到現在變成「嘔吐」的對象，換成是你不痛苦嗎？你不傷心？





▲蔡衍明出席中天新聞台換照聽證會，成為媒體焦點（圖／記者李毓康攝）

「我覺得我又沒做什麼壞事，大家說我「舔共」什麼有的沒的，可以明確的告訴我是那個地方有這麼做嗎？我做出的什麼事讓大家認為我不對？不對的地方是思想上的感覺還是實質上我的內心想要出賣台灣？要害台灣人？可以明確說出來，這樣對我生氣才對嘛！」



懶得辯解才變成現在這樣

我在26日的中天新聞台換照的聽證會上也說了，希望大家可以了解我，相信年輕人跟我年輕時一樣，大家都想愛台灣，但我覺得現在除了愛台灣以外，還要想大家一起如何來救台灣，讓大家日子過得安定，這樣比較好。



但這種事也急不得的，你跟人家溝通，可能人家會說你在騙我，要慢慢的講，反正已經到現在這個地步，如果不跟人家說，人家就不會了解我。以前我的觀念是，我又沒做什麼，管你們說什麼，都不理的結果就變成現在這樣。

以前不知道這麼嚴重啦！因為外界各有各的看法，現在才知道被污衊到這種程度，甚至我可以跟年輕人說，你懷疑我什麼你來，我講給你聽。





▲中天電視大股東、旺中集團董事長蔡衍明27日接受專訪，透露身邊沒人敢跟他講真話。（圖／記者湯興漢攝）



願意與年輕記者溝通

就像去年（108年）7月，當時外界又開始出現批判我的聲音，我怕員工覺得跟錯老闆、出門沒面子，所以在《中國時報》跟7、800位同仁在一起溝通，我告訴大家，跟著我一定堂堂正正、抬頭挺胸、光明正大做事。

「這次溝通也是第一次接觸到年輕的中時記者，那天我有請大家想問什麼都可隨便發問，或是在外頭有聽見什麼我的壞話，但他們對我，可能也不太好意思講話、不好意思問，但如果有懷疑又不問，聽到幾次以後可能就信以為真了，如果直接問我來回答，不是更加清楚嗎！」



其實媒體這部份，憑良心講真的比較不懂，且我每年有一半時間在國外，真的不知可以幫年輕人多做些什麼，但我一直有透過一些年輕人在三節時包紅包幫助弱勢的學校，不是我自己去的，也許以後可以出面去表達。只是我不知道怎麼跟學生溝通，畢竟年紀大了有代溝了。

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