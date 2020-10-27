蔡衍明專訪1／中天董事長不是我派的　員工不是瘋子也沒有比較差

坦白講，中天電視的董事、董事長是怎麼產生的我不知道，對我而言就是，誰比較會管理就誰來做。我的理解，現在NCC並不是怕我管理，應該是怕我管新聞，但我是連管理都沒空、沒有在管。





▲中天新聞台26日換照聽證會，場外約600名抗議民眾擠爆濟南路。（圖／記者陳煥丞攝）



自喻新聞圈外人

硬要說的話，董事長就是有人介紹，談一談覺得ok就好了，因為我不是也不認識這個圈子(電視圈)的人 ，少數認識的人是以前認識的，像是民國68年我22歲開始接觸廣告，認識電視圈的人大多是業務，像現任董事林柏川就是之前業務關係認識，請他們來幫忙，其他新聞人都不認識，就算是認識的也年紀大的，且都不是新聞工作的。

董事也不是我派的，就是大家(兒子蔡紹中、幕僚等)說好，因為我真的不懂，就像我們也有投資國票金控(持股約10.26%，最大單一股東)，國票的辦公室在那裡我不知道，你相信嗎？我真的不知道，因為投資的東西很多，跟中天一樣的道理，不是我管得到的。





▲蔡衍明、蔡紹中父子出席中視、中天金鐘獎聯合慶功宴。（資料照片／記者張一中攝）



神旺投資的董事都是由蔡家人擔任，蔡家人直接干涉中天新聞？

我家有什麼人？有很多小孩是沒有錯，我當初與中時結緣時，只帶蔡紹中一個兒子，一個會計都沒有，全部是用原來中時的員工且完全不認識。不要說我叫小孩不要去管這種事，如果我兒子懂得如何管那還好。



現在新聞台這麼多，不是只有中天，其他電視台他們的老闆在電視台都有辦公室，是這些經常到公司上班的人對電視台影響比較大？還是我一年只去幾次，沒有辦公室的人影響比較大？

我認為，這件事NCC要嘛就一視同仁，大家都同一標準，如果說以後投資者大家都不設辦公室、不能聯絡公司員工，這樣也可以啊！不要說只有我，我是怎樣？做了什麼壞事？說我跟中天裡面的人見個面都不行？講2句話就說你指導什麼？如果標準是這樣，真的每一家都要一樣。

對我個人而言，我一年去中天幾次？就新春開工、中元普渡、尾牙3次，別人呢？誰像我這麼苦難？從買媒體到現在，2008年11月開始，我受多少污衊、痛苦和煎熬，我到底做了什麼壞事？請告訴我，我回去好好檢討，要跟台灣人道歉也沒關係。





▲蔡衍明說自己媒體也做了10多年，反正我沒這個心要害別人。（圖／記者湯興漢攝）

中天這2年被NCC開罰21件，會不會覺得犯太多錯？

「中天的員工絕對都是從其他媒體來的，他們在別的地方有犯那麼多錯嗎？還是被開除過來的？不是吧，他們在別台沒有犯這麼多錯，怎麼來到中天會犯這麼多錯？來到我們這邊就發瘋？在別台就正常這樣對嗎？是不是不公平(NCC)才會這樣子？」

其實21件裁罰中，目前只有5件是確定的，其他還在訴訟中，就像我之前講的，中天很多事情被NCC認為沒有平衡報導要被罰，但其他電視台一直報我拿中國的錢，我再三解釋多次不平衡報導，NCC卻不處罰；還有郭台銘說我是國台辦狗腿，也沒有平衡報導，這樣就可以報？沒有這樣的事，怎麼可以隨便侮辱人？NCC對這樣的新聞不罰，這樣是不是不公平？

說我抱怨也好、講話比較粗魯也好，媒體也做了10多年，反正我沒這個心要害別人，我跟大家交代的就是真道理性、深愛台灣，愛台灣就是要讓台灣人日子過得好，大家都是人民，都是要追求過好日子，就是這樣子而已，這樣那裡有錯？



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