　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

NCC主委陳耀祥親上陣審中天！邀蔡衍明下周面對面說明

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼「中天電視股份有限公司申請換發中天新聞台衛星廣播電視事業執照案」聽證會。（圖／記者湯興漢攝）
▲NCC7位委員決定最快下周，再邀請中天電視中天新聞台相關人員到NCC，針對8項議題做說明。圖為26日中天聽證會中天出席人員（圖／記者湯興漢攝）

記者陳世昌／台北報導

NCC審查中天新聞台換照又有新變化，NCC28日表示，在26日聽證會結束之後，NCC覺得中天所說明的內容仍有不足，已決定最快在下周，再邀請中天相關人員到NCC做說明，屆時很可能是蔡衍明與主委陳耀祥親自出馬面對面。為收集更多元意見，NCC也決定另邀請翁曉玲、關尚仁等4位中天推薦的學者到NCC說明對中天新聞台換照看法。

NCC發言人翁柏宗表示，對於中天新聞台換照審議，NCC認為意見要多元，對於外界意見都歡迎。

▲▼立法院交通委員會 NCC主委陳耀祥。（圖／記者屠惠剛攝）
▲ NCC主委陳耀祥。（資料照片／記者屠惠剛攝）

NCC內容處處長黃文擇說明，26日聽證會當天，可能中天方面認為聽證會是與NCC進行「攻防」，其實主持人當天也有說，希望中天可以做完整的陳述，也就是希望針對NCC列舉的8項議題來回答，不過當天中天似乎一直就裁罰公不公平的部份陳述，主要沒有回答8項議，例如新聞部內控、編審制度等，如果有不好的地方要如何改正等等。

聽證會後，7位委員交換意見認為，應再邀請中天電視中天新聞台相關人員到NCC，針對8項議題做說明。

黃文擇表示，中天另外也有申請4位鑑定人，但因為是26日聽證會當天才提出，所以當日無法決定如何進行，對於中天申請的4位鑑定人，NCC決定以專家學者身份邀請他們到會說明，這部份已經在進行中，目前還不確定是否會出席。

▲▼NCC新任主委陳耀祥就職，7位委員大合照。（圖／NCC）
▲NCC新任主委陳耀祥(圖中)就職時，7位委員大合照。NCC邀請中天電視與7位委員就換照的8項議題當面說明。（資料照片／NCC）

中天自推的4位鑑定人

翁曉玲
德國慕尼黑大學法學院博士，現任清華大學通識教育中心暨科技法律研究所合聘副教授、公共電視節目暨新聞倫理自律委員會委員、曾任國家通訊傳播委員會委員、國家通訊傳播委員會國家賠償事件處理委員會委員。

 關尚仁
政治大學傳播學院兼任副教授，世新大學世新大學公共事務處副處長、廣播電視電影學系副教授、文化部「公廣媒體諮詢小組」成員、國立政治大學主任秘書、國立政治大學廣播電視學系專任副教授、國立台灣大學新聞研究所兼任副教授、華視總經理。

 張裕亮
南華大學社會科學院院長，中央日報編輯、中國時報主編、新聞局三等秘書、新聞鏡主編、大陸委員會薦任科員、中央日報組長、勁報多媒體組長、南華大學傳管系助理教授。

鄭自隆
政治大學新聞研究所傳播學博士，現任政治大學廣告系專任教授、文化大學新聞研究所兼任教授，曾任財團法人廣播電視事業發展基金董事，目前為第六屆公視董事。

 NCC擬定的中天新聞台換照8大議題

(一)中天新聞台是否已履行前次換照之附款與行政指導，及評鑑命改善事項？

(二)中天新聞台過去是否有營運不善之情事？違規裁罰案件是否過多？自律內控機制是否失能？

(三)中天新聞台之內控機制是否足以確保下列事項：

１、落實節目製作流程自律；

２、避免外界不當干預新聞製播；

３、自律倫理委員會有效運作；

４、獨立審查人有效運作；

５、改善過去違規情事，並提升新聞專業自主。

(四)中天新聞台之人事組織及執行能力是否足以落實營運計畫？財務結構與財務狀況是否健全？其股權結構與負責人是否對新聞獨立製播有不利影響？

(五)中天新聞台節目規劃是否落實視聽多元及弱勢保障？

(六)中天新聞台員工之勞動權益是否受到確實保障？

(七)中天新聞台換照案對國家安全、產業整體發展、公共秩序或善良風俗有何利或不利之影響？

(八)中天新聞台換照案就閱聽眾權益、新聞專業自主、節目品質及勞動權益有何利或不利之影響？

ET快訊
快訊／桃園欣興電子大火！濃黑煙直竄天際警消搶救中
F4隔7年「宣布超大驚喜」　終於要合體…粉哭：青春回來了
被戴綠帽最強復仇！他搭上「女友超嫩閨蜜」交往6個月爆求婚成功
驚爆性侵疑雲！詹江村「親曝完整始末」
兒萬聖趴戴金球頭盔！網刷一排「金莎+1」全錯…媽崩潰：都毀了
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
登錄送200元購物金　寵物雲網路商城早鳥會員募集中
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔡衍明專訪2／台灣9成年輕人對我印象差？兒子也沒告訴我網路真相

蔡衍明專訪1／中天董事長不是我派的　員工不是瘋子也沒有比較差

NCC7鑑定人有2位結論不予中天新聞換照　中天自行推薦4位鑑定人

舉頭三尺有神明！蔡衍明聽證會3度發言吐苦水：台灣是一言堂？

批NCC無權撤照！中天自提4位鑑定人　質疑公器私用、裁罰不公

美國大選倒數　蔡英文：無論誰勝出都將持續深化台美關係

瘦肉精「零檢出」明年OUT　彰化議員劉淑芳抨擊中央：脫褲子放屁

國民黨把「毛澤東Ｐ圖蔡英文臉」 民進黨：丟臉丟到全世界

朱立倫同框天王級親家　一見面就問「頭還暈眩嗎？」

陳水扁110秒談九二共識　狂譙馬英九「卸任後繼續騙」

應采兒產二胎…陳小春「全程紀錄＋緊牽手」　老公沒拍好Jasper出生畫面：被罵了7年QQ

許老三戳破嫌媽媽懶「妳最近真的沒工作」　曾買2千塊項鍊..小S氣炸：去跪祖先！

兒子第一次打針表情超嚴肅「GAI笑爆」　他嚎啕大哭...王斯然歪樓：一口氣好長

《我的婆婆》結局鍾欣凌揭「餅店留給兒子」原因　網友看哭道歉「對不起」：誤會彩香了

兒子也不敢說...「台灣年輕人討厭我」 蔡衍明：我舔共？我做何事害台灣？

王可元「小時候超胖」：一路被霸凌長大的...　李佳穎自揭傷口「曾被排擠」哭紅眼

愛車遭拖吊！男子狂騎1公里追擋 情緒激動推警霸車：你沒廣播啦

BMW國1台南安定段拒讓救護車　鳴笛+按喇叭仍不理...死佔內車道

SEVENTEEN勝寬.Hoshi「一秒前奏猜歌」神對決！　連中Apink的歌超嗨…鐵粉Dino哭哭惹ＸＤ

補助再+1！進擊券住宿省500元 近400家業者參與！11月起開跑

美國大選倒數　蔡英文：無論誰勝出都將持續深化台美關係

瘦肉精「零檢出」明年OUT　彰化議員劉淑芳抨擊中央：脫褲子放屁

國民黨把「毛澤東Ｐ圖蔡英文臉」 民進黨：丟臉丟到全世界

朱立倫同框天王級親家　一見面就問「頭還暈眩嗎？」

陳水扁110秒談九二共識　狂譙馬英九「卸任後繼續騙」

NCC主委陳耀祥親上陣審中天！邀蔡衍明下周面對面說明

吳宗憲批打流感疫苗像喝2瓶威士忌　朱立倫po親家合照：頭還暈嗎？

國民黨把蔡英文P成毛澤東　陳亭妃：丟臉丟到國際

國民黨青年團堅定參加同志遊行　「我們先報名才向江啟臣報備的」

江啟臣推兩岸旅遊泡泡　避疫情再起台商回台過年卡關

大膽！指「行政執行署找茶行分裝」　一頁式廣告盜圖影被識破

「公費流感疫苗增購」不排除任何廠牌　陳時中：已經有眉目了

美國大選倒數　蔡英文：無論誰勝出都將持續深化台美關係

新北搬進耶誕樹、基隆抽Switch！台北國際旅展30日開跑「5館亮點」

新台幣收盤貶3.4分　收28.906元

快訊／桃園龜山欣興電子起大火！濃厚黑煙直竄天際…警消搶救中

好發於中老年犬的「庫欣氏症」　遵守5事項給牠一個安穩生活

雲林7月大男嬰「頭顱骨折」亡　母同居人涉案...被揪出是通緝犯直接關

渦輪引擎低速無力？傳統「買車3觀念」錯過務實好車

BLACKPINK《Lovesick Girls》點閱破2億！MV造型秀迷人腰線網讚爆

萬里半裸女逛街進超商　她說：游泳起來衣服就不見了

政治熱門新聞

公文曝光！衛福部不甩地方瘦肉精零檢出

罕見！「雲豹甲車」凌晨現身北市街頭　警車護送開道

北市修法禁賣含瘦肉精肉　陳吉仲：那所有牛排店都要關了

濫用公帑、公開譙長官　北市體育局長遭控囂張七罪狀

搭上《鬼滅》熱潮！林楚茵Cos彌豆子

總統「國情報告」破局　江啟臣：蔡英文帶頭製造黑箱

蘇澳發射「無限高」靶彈　軍迷只拍到煙霧

蔡英文「國情報告」美豬牛破局 民進黨挾多數表決輾壓在野黨

國民黨將「毛澤東Ｐ圖蔡英文臉」　鄭運鵬轟：淪國際笑話非常丟臉

陳其邁怒了！六龜分局1個月2酒駕　警遭免職

議員促八仙樂園復業　侯友宜：業者不想見我

蔡衍明專訪1／中天董事長不是我派的

10/28捷克國慶！游錫堃回信韋德齊：祝友誼長存

蔡衍明專訪2／兒子也沒告訴我網路真相

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

連鎖雞排店爆退盟潮　業者曝心酸

「專為地方媽媽設計」網近看笑翻

SWAG夢夢媽身分曝光　是文大知名麵店老闆

高雄11歲男童全身著火　放火國中生找到了

「拜託別報電話！」全聯打工哥崩潰了

獨／BMW拒檢跳河　嫌犯溺斃送醫

角頭要命小方前妻！大姐頭入女監淪人肉沙包　血淚信曝

爆劈腿分手小8！嚴爵激吻「台大高材生正妹」

傳奇家族殞落！「厄運籠罩24年」綁架、整型慘死

劉品言點名民宿5缺失：好自為之

謝佳見「身家破百億」驚人家世起底！

汶萊「奢華派對王子」逝世…享年38歲

14歲弟下面「縮成黑洞」崩潰：和同學不一樣！醫脫褲看秒懂了

即／小鬼黃鴻升猝逝完整解剖報告出爐！

她曝「零股3支必買」...原因網讚：好有才

更多

最夯影音

更多
應采兒產二胎…陳小春「全程紀錄＋緊牽手」　老公沒拍好Jasper出生畫面：被罵了7年QQ

應采兒產二胎…陳小春「全程紀錄＋緊牽手」　老公沒拍好Jasper出生畫面：被罵了7年QQ
許老三戳破嫌媽媽懶「妳最近真的沒工作」　曾買2千塊項鍊..小S氣炸：去跪祖先！

許老三戳破嫌媽媽懶「妳最近真的沒工作」　曾買2千塊項鍊..小S氣炸：去跪祖先！

兒子第一次打針表情超嚴肅「GAI笑爆」　他嚎啕大哭...王斯然歪樓：一口氣好長

兒子第一次打針表情超嚴肅「GAI笑爆」　他嚎啕大哭...王斯然歪樓：一口氣好長

《我的婆婆》結局鍾欣凌揭「餅店留給兒子」原因　網友看哭道歉「對不起」：誤會彩香了

《我的婆婆》結局鍾欣凌揭「餅店留給兒子」原因　網友看哭道歉「對不起」：誤會彩香了

兒子也不敢說...「台灣年輕人討厭我」 蔡衍明：我舔共？我做何事害台灣？

兒子也不敢說...「台灣年輕人討厭我」 蔡衍明：我舔共？我做何事害台灣？

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

快點領200元購物金！

快點領200元購物金！

東森寵物雲商城早鳥會員送200元購物金！即日起至11/1止，還沒領的快點來～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面