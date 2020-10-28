NCC主委陳耀祥親上陣審中天！邀蔡衍明下周面對面說明



▲NCC7位委員決定最快下周，再邀請中天電視中天新聞台相關人員到NCC，針對8項議題做說明。圖為26日中天聽證會中天出席人員（圖／記者湯興漢攝）



記者陳世昌／台北報導



NCC審查中天新聞台換照又有新變化，NCC28日表示，在26日聽證會結束之後，NCC覺得中天所說明的內容仍有不足，已決定最快在下周，再邀請中天相關人員到NCC做說明，屆時很可能是蔡衍明與主委陳耀祥親自出馬面對面。為收集更多元意見，NCC也決定另邀請翁曉玲、關尚仁等4位中天推薦的學者到NCC說明對中天新聞台換照看法。



NCC發言人翁柏宗表示，對於中天新聞台換照審議，NCC認為意見要多元，對於外界意見都歡迎。





▲ NCC主委陳耀祥。（資料照片／記者屠惠剛攝）



NCC內容處處長黃文擇說明，26日聽證會當天，可能中天方面認為聽證會是與NCC進行「攻防」，其實主持人當天也有說，希望中天可以做完整的陳述，也就是希望針對NCC列舉的8項議題來回答，不過當天中天似乎一直就裁罰公不公平的部份陳述，主要沒有回答8項議，例如新聞部內控、編審制度等，如果有不好的地方要如何改正等等。



聽證會後，7位委員交換意見認為，應再邀請中天電視中天新聞台相關人員到NCC，針對8項議題做說明。

黃文擇表示，中天另外也有申請4位鑑定人，但因為是26日聽證會當天才提出，所以當日無法決定如何進行，對於中天申請的4位鑑定人，NCC決定以專家學者身份邀請他們到會說明，這部份已經在進行中，目前還不確定是否會出席。





▲NCC新任主委陳耀祥(圖中)就職時，7位委員大合照。NCC邀請中天電視與7位委員就換照的8項議題當面說明。（資料照片／NCC）



中天自推的4位鑑定人

翁曉玲

德國慕尼黑大學法學院博士，現任清華大學通識教育中心暨科技法律研究所合聘副教授、公共電視節目暨新聞倫理自律委員會委員、曾任國家通訊傳播委員會委員、國家通訊傳播委員會國家賠償事件處理委員會委員。



關尚仁

政治大學傳播學院兼任副教授，世新大學世新大學公共事務處副處長、廣播電視電影學系副教授、文化部「公廣媒體諮詢小組」成員、國立政治大學主任秘書、國立政治大學廣播電視學系專任副教授、國立台灣大學新聞研究所兼任副教授、華視總經理。

張裕亮

南華大學社會科學院院長，中央日報編輯、中國時報主編、新聞局三等秘書、新聞鏡主編、大陸委員會薦任科員、中央日報組長、勁報多媒體組長、南華大學傳管系助理教授。

鄭自隆

政治大學新聞研究所傳播學博士，現任政治大學廣告系專任教授、文化大學新聞研究所兼任教授，曾任財團法人廣播電視事業發展基金董事，目前為第六屆公視董事。



NCC擬定的中天新聞台換照8大議題

(一)中天新聞台是否已履行前次換照之附款與行政指導，及評鑑命改善事項？

(二)中天新聞台過去是否有營運不善之情事？違規裁罰案件是否過多？自律內控機制是否失能？

(三)中天新聞台之內控機制是否足以確保下列事項：

１、落實節目製作流程自律；

２、避免外界不當干預新聞製播；

３、自律倫理委員會有效運作；

４、獨立審查人有效運作；

５、改善過去違規情事，並提升新聞專業自主。

(四)中天新聞台之人事組織及執行能力是否足以落實營運計畫？財務結構與財務狀況是否健全？其股權結構與負責人是否對新聞獨立製播有不利影響？

(五)中天新聞台節目規劃是否落實視聽多元及弱勢保障？

(六)中天新聞台員工之勞動權益是否受到確實保障？

(七)中天新聞台換照案對國家安全、產業整體發展、公共秩序或善良風俗有何利或不利之影響？

(八)中天新聞台換照案就閱聽眾權益、新聞專業自主、節目品質及勞動權益有何利或不利之影響？