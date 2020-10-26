NCC7鑑定人有2位結論不予中天新聞換照　中天自行推薦4位鑑定人



▲中天新聞台換照聽證會NCC邀請的7位專家學者鑑定人，有2人直接建議不予換照。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳世昌／台北報導



NCC26日舉行創立以來首例的中天新聞台換照聽證會，7位受邀擔任鑑定人的學者、專家、公民團體代表幾乎是一面倒的指出，中天新聞事實查證、意見多元、內部控管三方面都出現問題，才會一再出現無法改善缺失的情況。輔大新聞系副教授陳孝訓更直指，中天的營運計畫寫得很好、自律規則也訂得很好，如果都照著做就不會有問題，很明顯根本沒有在遵守自己訂的規則。



但中天明顯對7位由NCC邀請的鑑定人人選並不滿意，自行推薦4位鑑定人，包括前NCC委員翁曉玲、傳播學者關尚仁、鄭自隆等4人另做鑑定提給NCC。





▲中天新聞台換照聽證會場外抗議聲援民眾。（圖／記者湯興漢攝）



NCC邀請的7位鑑定人，包括中央研究院法律學研究所研究員廖福特、輔大新聞系副教授陳孝訓、文化大學新聞系副教授陳慧蓉、台北大學經濟系教授郭文忠、東吳大學會計系副教副柯瓊鳳、公民參與媒體改造聯盟召集人林月琴、台灣人權促進會副會長沈伯洋。



其中，陳孝訓結論認為，中天自律內控機制失能，不足以保障改善過去違規情事、提升新聞專業自主；林月琴、沈伯洋更直接建議應可不發予執照。





▲中天新聞台換照聽證會，約600名民眾在台北濟南路會場外抗議（圖／記者游宗樺攝）



林月琴表示，中天新聞經營未能善盡維護多元公共利益，嚴守新聞自律原則，且對涉己事務處理多有迴避揭露及查證不實之情形。此外其内部治理不僅不夠公開透明且新聞專業自主深受其財團最大股東個人意志及政治理念所左右，致釀成諸多社會爭議事件遭公民團體抗議，造成社會對立。



沈伯洋認為，上次換照時，NCC已給6 年時間期改善缺失，若仍然無法落實，應該更進一步考其他行政處份，故建議不予換照。

