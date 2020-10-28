「公費流感疫苗增購」不排除任何廠牌　陳時中：已經有眉目了

記者趙于婷／台北報導

今年公費流感疫苗湧搶打潮，各大醫院都出現短缺情況，衛福部長陳時中日前也宣布50~64歲暫緩施打，引起不少民怨。日前衛福部透露預計增購已經有去詢價了，有囤貨的部分盡量收購。陳時中今也在例行疫情記者會上表示，已經有眉目了，不排除任何廠牌，只要夠安全就可以。

▲陳時中表示，目前增購流感疫苗已經有眉目了。（圖／資料照）

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國民黨立委蔣萬安日前在立法院衛環會質詢時指出，今年施打人數暴增，各里狀況比往年增加非常多，10/16衛福部因應情況，50~64歲暫緩施打，但地方上很緊張，很多人不知道要等到什麼時候或是到底打不打得到？也直接詢問衛福部採購今年的流感疫苗前，是否有想過因應新冠肺炎疫情，增加採購數量？

衛福部次長石崇良當時說明，採購流感疫苗第一是時間點問題，105年前採購300萬劑，105年後變600萬劑，施打對象也因應數量做調整，過去50~64歲不在優先施打對象，是105年後才納入，所以這次才會先以50~64歲非高風險族群的人暫緩施打。

蔣萬安追問「衛福部接下來有沒有做任何增加採購的打算？還是認為不需要？」石崇良則回應，已經努力探尋有沒有可能採購，因為疫苗製造需要一段時間，目前衛福部有有去詢價了，有囤貨的部分會盡量收購；而在增購資金放面，石崇良也透露，有必要會動用預備金。

對此，陳時中表示，公費流感疫苗增購不排除任何廠牌，只要夠安全就會考慮，時間上還沒真的確定，而且不會太快，要看哪些國家施打率不高，才會分配給我們，數量還很難掌握，但增購目前已經有眉目了。