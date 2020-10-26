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出席聽證會是思想審查？蔡衍明3度發言吐苦水：台灣是一言堂嗎？

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▲▼中天換照聽證會,蔡衍明離場。（圖／記者李毓康攝）

▲中天換照聽證會歷時5個多小時，大股東蔡衍明全程參與並3度發言後離場畫面。（圖／記者李毓康攝）

記者陳世昌／台北報導

中天電視大股東蔡衍明26日全程參與「中天新聞台換照聽證會」，在枯坐4個多小時後終於輪到他發言，他說很多朋友叫他不要出席，但為了捍衛員工尊嚴與生存權利，即使可能是「對我做思想審查」，仍決定要親自出席。他強調，一年只去中天電視2、3次，沒有介入新聞編審；還說，中天被傳要關台，其他電視台都不敢報，難道台灣是一言堂嗎？還說他被說拿共產黨的錢，這是假的，他們（電視台）也沒有來問我，沒有求證，這樣侮辱我，NCC也沒有處罰。

蔡衍明在聽證會中共發言3次，有2次是他個人發言，有1次是回答NCC委員王維菁、林麗雲提問，多數在說明他個人理念「中道理性，真愛台灣，過好日子」， 對外界指他干預中天新聞，他表示，「我中天電視一年只去2、3次，只去拜拜，開市時、中元普度。中國時報也是，多數是去拜拜，中天董事長是誰也不知。」

▲▼中天電視台換照案聽證會，由NCC三位委員林麗雲、王維菁、蕭祈宏共同主持。（圖／記者湯興漢攝）

▲中天新聞台換照案聽證會，NCC委員林麗雲(左1)、王維菁(左2)對蔡衍明提問。（圖／記者湯興漢攝）

但NCC委員王維菁質疑他在YouTube中親口說，每個月與中時高層開一次會，蔡表示，「只是溝通，像是為何蔡英文請一位廚師要報成這樣？新聞很容易傷人的，且溝通時是大家講，不是我在講，很多人是2012跟著我到現在，我做了10年，如果有做錯跟我講，我跟大家道歉。」新聞人不是這麼好溝通，不是都聽他的，所以他才會上YT自己講。

他還說，今天為何來出席？很多人叫他不要來，說今天可能是對他做思想審查，但他主要是來捍衛中天員工尊嚴與生存權利，因為2012年外界反對他旺併購中嘉，結果害多人不幫中時寫稿、記者出去被肉搜，讓所有新聞人出去覺得羞愧（台語「見笑」），好像那裡做了對不起台灣人？且最近他才知道年輕人對他意見這麼多，他慢慢走出來 ，讓年紀人了解，一起救台灣。

蔡衍明另也坦承確實有一新聞部的微信群組，包括中天新聞部總監梁天霞也在這裡面，但蔡並不清楚有多少人在這群組。蔡衍明還說，他並沒有叫中天去報導「水神」；之前中天新聞之所以會有空降主管邱家瑜是因為有朋友介紹，是財會專業，所以請她來幫忙督導中天。

▲▼中天換照審查聽證會，旺中董事長蔡衍明答詢。（圖／記者湯興漢攝）

▲中天換照審查聽證會，旺中董事長蔡衍明答詢。（圖／記者湯興漢攝）

對於蔡衍明主張並大力推廣的「無色覺醒10大主張」，他強調，這不是他發明的。至於中天政論節目停播、新開播需要向他溝通嗎？蔡表示，他沒有管這麼多，他之前一年有一半不在台灣，事後才知道很多政論節目不見了。
 
蔡衍明在結論時表示，外面大家都講中天要關這句話出來，沒有其他電視台報導，連TVBS都不敢報，台灣是一言堂嗎？旺旺10多年來被冤枉，被污衊這麼多，說大陸補貼，其實是各產業、各國都有，「中國旺旺在香港上市也不是全部我的」。

▲▼中天換照聽證會,蔡衍明離場。（圖／記者李毓康攝）

▲中天換照聽證會歷時5個多小時，大股東蔡衍明全程參與並3度發言大吐苦水。（圖／記者李毓康攝）

蔡大吐苦水表示，媒體事業都是他個人投資的，11年來受到屈辱最大，「台灣怎樣都是我的家，大陸是事業做更大，這兩個都是我家鄉，我見證了台灣、大陸經濟成長。」他說，舉頭三尺有神明，他敢在YT發誓沒有拿大陸的錢，其他電視台說他拿大陸的錢是假的，「他們也沒有來問我，沒有求證，沒有平衡，說我拿共產黨的錢，這樣侮辱我，NCC也沒有處罰」。
 

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