▲「被誤診」江蘇台商1萬4防疫補助照領，住院6天費用指揮中心全包。（圖／資料照／記者宋良義攝）

記者嚴云岑／台北報導

40多歲江蘇台商（案530）因實驗室將檢體錯置成法國返台男（案536），於19日「被確診」新冠肺炎。指揮中心今（28）日坦承疏失，並個案從案號中移除。發言人莊人祥表示，該個案住院6天，採檢與住院費用指揮中心將全數買單，個案同時可申請每日1000元的防疫補償，合計1萬4000元。

江蘇台商10月11日返台前就有流鼻水、咳嗽有痰等症狀，但僅自行服藥未就醫，返台後於機場主動通報並接受採檢，當時檢體為陽性，但12日後連續採檢3次都是陰性，加上在陸接觸者均無症狀，遭陸方向世界衛生組織IHR抗議。

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指揮中心謹慎起見，16日複驗同批送驗的30件檢體，於19日另揪出案536確診，但在比對案530於機場留驗之病毒強陽性深喉唾液檢體後，發現案530檢體實為案536，判定檢體有錯置情形，可能是實驗室需人工作業及轉置檢體造成錯置。

指揮官陳時中表示，在發現錯誤後，已於案530進行溝通，對方也能接受。而江蘇台商原本就是居家檢疫對象，返國後原本就有人身自由喪失情況，在院也都是隔離治療，沒有因為「被確診」受到其他人身限制，屆時也會發放每日1000元的防疫補償金。

莊人祥表示，依照現行規定，入境者都需居家檢疫14天，期間無支領薪資者，指揮中心都會發放每日1000元防疫補償金，指揮中心已於3月23日起受理申請。該名台商因連續採檢陰性，在住院6天後就出院返家，繼續完成餘下的居家檢疫，目前已檢疫期滿，屆時可申請1萬4000元防疫補償。