江蘇台商檢驗鬧烏龍！指揮中心曝該批檢體「至少3人錯置」

▲指揮中心記者會，資料照。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

日前判定境外移入確診的江蘇台商鬧了烏龍。中央流行疫情指揮中心今（28）日公布專案調查結果，確認江蘇台商（案530）與法國境外移入（案536）檢體錯置，台商並未染疫，而這起錯置意外也非單純兩案互換，當時案536的檢體也與其他陰性個案混淆，該批總計採檢30人，至少有3人檢體錯置。

中央流行疫情指揮中心13日公布案530，當時一度被認定國內時隔8個月再次有來自中國大陸的境外移入病例，殊不知確診後三、四採都是陰性，大陸做相關接觸者檢驗也是陰性，指揮中心決定將同一天同批實驗室檢驗個案重新採檢，進一步發現案536確診。為了進一步釐清，指揮中心啟動專案調查，看檢體是否錯置或污染。

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指揮中心28日公布調查結果，案530當時被檢驗陽性的唾液檢體，其實是案536檢體錯置，也因此，該批檢驗陽性個案其實是案536。莊人祥說明，進一步釐清當時案536的陰性結果又是另外一個人的檢體，只能說至少有3人錯置，至於其他個案由於都是陰性，研判無傳染疑慮，沒有續追整體錯置數量。

指揮中心指揮官陳時中表示，整個過程從PCR送到機器檢驗中有人工的過程，目前還不知道是哪一個環節出錯。不過指揮中心也強調，檢討流程，COVID-19檢驗網將建置進一步防錯機制；鼓勵檢驗機構增加實驗室人力，強化實驗步驟中檢體比對；並積極引入自動化程度高之核酸檢驗機型，以減少人工手寫標號、轉管步驟。