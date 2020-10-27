更新／美國務院再批准軍售台灣！　「岸置魚叉反艦飛彈」逾677億元

▲岸置魚叉反艦飛彈系統針對海上、兩棲及沿岸，均能達到有效防禦。（圖／翻攝Boeing Defense 推特）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國美國國防安全合作局（DSCA）26至公布，國務院已批准軍售台灣100套岸置魚叉反艦飛彈系統，包括400枚AGM-84魚叉反艦飛彈以及4枚遙測彈，總額約23.7億美元（約新台幣677.9億元）。

DSCA於美東時間周一（26日）宣布，國務院已批准並通知國會最新一批售台武器，若最終通過成形，100套岸置魚叉反艦飛彈系統（Harpoon Coastal Defense Systems）及400枚AGM-84魚叉反艦飛彈（Harpoon）將會啟動運往台灣。

▲此前已批准售台的「海馬斯」（HIMARS）多管火箭系統，可有效形成對中國沿海迅速打擊的手段。（圖／USMC）

新聞稿指出，此項軍售旨在讓台灣的防空選擇更具彈性，在面對當前及未來的威脅時，有更足夠的能力進行抵禦。台灣未來面對海上侵略、進行沿岸封鎖以及抵禦水陸進攻時，能夠透過先行部署這套高度可靠且有效率的系統達到防禦作用，「這套系統能輕易被整合進現有軍事部署，收貨方軍隊接受這些系統時，不會有困難。」

DSCA表示此項軍售案符合美國國家、經濟與安全利益，並幫助台灣推動軍隊現代化，繼續維持具有效嚇阻的防衛能力，並穩地地緣政治、軍事平衡。

中國外交部昨日宣布，將對參與此次對台軍售的洛克希德馬丁（Lockheed Martin）、波音防務（Boeing Defense, Space & Security）、雷神（Raytheon Company）等美國企業，以及相關的個人和實體實施制裁。美國國務院隨即批准交由DSCA宣布最新售台軍武決定，明顯有回應意味。

▲美軍大型軍演場面，雷根號航空母艦與上百架戰機參與。（圖／翻攝自Facebook／U.S. Pacific Fleet）

國務院一名官員表示，美國繼續致力於台灣海峽的穩定，並顧及從台灣乃至整個印太區域的安全，「我們對台軍售的長期政策橫跨了7個不同時期的美國政府，並並為台灣安全和台海和平穩定的貢獻。」

與此同時，美國與日本於本月26日起至11月5日止，在日本周邊海、空域及沖繩周遭展開「銳劍」（Keen Sword）聯合軍演。日本自衛隊估計參與人數3萬7000人，艦艇20艘、飛機170架；美軍出動9000人部隊，軍種含括海軍、陸軍、海陸部隊，雷根號航空母艦打擊群，以及第五艦載飛行聯隊100架戰機、阿希蘭號船塢登陸艦（USS Ashland／LSD 48）等加入陣容，另有加拿大船艦一艘。

出稿0624

更新0700