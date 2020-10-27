兩岸關係緊繃　紐時：台灣人選擇與川普、美國站在一起

文／中央社台北27日電

中美和兩岸關係陷入低谷，加上台美交流走向熱絡，中美台之間的三角關係益發緊繃，台海可能爆發軍事衝突的討論也不斷增溫。在這種局勢下，許多台灣人選擇與美國總統川普及美國站在一起。

▲台美交流熱絡，中美和兩岸關係卻陷入低谷。（圖／路透社，下同）

紐約時報報導，在美國大選前夕，川普對台外交、經貿政策獲得台灣政府及民眾廣泛支持，卻不只一次地激怒中國，讓北京祭出新一波軍事威脅與言辭警告。台灣避開了嚴峻的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情，卻深陷一場地緣政治風暴當中。

現年70歲的服務業退休人員詹大英曾經是國民黨支持者，她在看待兩岸議題時更加傾向於執政的蔡英文政府和美國。她表示，台灣與美國越走越近是好事，她欣賞蔡英文執政以來對中國展現出的強硬姿態，今年也投票支持她連任。

不過，也有不少民眾與政治觀察家擔心台灣在與中美互動中進退失據。政治大學外交系教授盧業中受訪時表示：「蔡政府的態度讓中共給台灣的壓力非常大。」

隨著美國大選進入最後衝刺階段，台灣人也加入了一場「選邊站」的論戰。近期，英國民調機構「輿觀」（YouGov）發布針對歐亞15個國家或地區民眾對美國總統候選人的支持意向調查，結果顯示，最挺川普的就是台灣人，在針對1033名台灣受訪者的調查中，約有42%的人支持川普、30%支持拜登。在其餘14個國家或地區，拜登的支持率皆高於川普。

▲台灣人最挺川普（左），但拜登（右）在其他國家的支持率相對較高。

根據中央研究院5月至7月的「中國效應」調查，在美中關係惡化以及疫情的大背景之下，台灣民眾喜歡美國的程度遠勝過中國。數據顯示，在1178份樣本中，約72%的受訪者表示自己非常喜歡或喜歡美國，僅有約35%表示自己非常喜歡或喜歡中國。

參與這項調查的中研院社會學研究所研究員林宗弘指出，相對於對中國的觀感，台灣民意算是相當支持蔡英文政府的親美路線，對美國官員來台與軍售持正面態度。

儘管親美成為蔡政府執政主調，並得到民間甚至是反對黨的響應，不少台商或是政治分析人士，尤其是年長一輩的國民黨人，仍對蔡英文政府的外交政策保持警惕。

現年69歲的台商張澤寬說：「我們心裡的陰影比較大，大家都覺得再這樣下去，對台灣是不太好的。」淡江大學中國大陸研究所榮譽教授、中國國民黨黨員趙春山在近期的採訪中表示：「過去三邊關係的歷史告訴我們了，當中美關係最壞的時候，台灣往往變成一個犧牲品。」

無論誰贏得美國大選，許多台灣人仍希望台灣能在三邊關係堅守中間路線，藉以促進台灣長期的利益和穩定。淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正指出，習近平對美國很強硬，大陸也對台灣很強硬的時候，「我們現在不要先去招惹一方」。如果戰略的現實是不可能的話，台灣只能夠在越來越縮小的夾縫中間，盡量求取一個可以生存之道。