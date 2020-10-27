WTO裁決對中貨物課重稅「違規」　美不服結果正式提上訴

▲美國「出腳」擋世界貿易組織（WTO）人事任命案，導致上訴案件塞車。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

WTO上月裁決，美國2018年對中國2500億美元（約新台幣7.15兆元）進口貨品採取的重關稅，屬「違反國際貿易規則」，美國不服判決，本周一（26日）正式提出上訴。

路透社報導，WTO一個由3人組成的小組指出，華盛頓當局始終沒有解釋，為何美國在對中國進行301項調查後，所採取的關稅政策可以作為正當的「義務例外」。

綜合報導報導指出，美國代表團在WTO爭端解決機構（DSB）26日的會議上提出上訴，並指出3人小組的報告「反映出WTO錯失一個重大的機會，對每一個組織內成員所面臨到最為嚴重的問題進行處理，就是尋求國際貿易體系的公平與平衡。」

通常WTO內被視為國際貿易最高法院的仲裁組織，針對每一個上訴案件，都擁有3個月的審理期間，但這個運作方式在去年底被美國打亂。美國指控法院的仲裁超過其管轄範圍，並阻擋新任法官上任，本周一又再次阻擋新法官上任，導致3人小組如今只有1人運作。

美國藉此再提出上訴，佔據法官時間，也讓中國無法針對美國違法加徵關稅，提出賠償申請。目前DSB已經累積16件上訴，全部因此塞車。

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