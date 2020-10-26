空軍戰機曾因起飛太吵常被抗議　竟規定「環保時段」才能升空護國

▲國軍戰機飛越台北上空，備受國人肯定。（圖／軍聞社提供）



記者陶本和／台北報導

空軍台南基地日前深夜出動2架IDF戰機，執行夜間巡邏任務，巨大戰機起飛聲嚇到不少台南人，但許多網友紛紛支持國軍捍衛國家，不介意噪音。不過，事實上空軍備役中校王鳴中26日透露，過去常接到民眾抗議電話、地方政府抗議，導致軍方訂定所謂「環保時段」，戰機不可以起降；但近期兩岸緊張，大家知道空軍在做些什麼事，就會表示體諒了。

多名網友日前在臉書社團「台南爆料公社」PO文，表示晚間11時06分左右聽到戰機起飛的聲音，直呼「我耳朵沒聽錯吧？剛剛又有緊急起飛嗎？」

許多網友紛紛留言，「辛苦空軍！戰機感覺飛很近，超級大聲」、「南區永成路這超大聲，感覺好近」、「真的…飛機又在上空盤旋」、「台南安平也超大聲」、「剛剛IDF 2台」、「這時間真的辛苦國軍了」、「這已經成為常態了，辛苦我們的國軍」。

但是，其實過去社會環境與氛圍並非如此，對空軍也沒有現在來的友善。王鳴中26日透過臉書指出，這麼多年來，空軍要正常訓練是非常困難的，因為地方政府抗議，除了機場周遭的里有噪音補助外，更訂定了環保時段，太早不飛、太晚不飛，中午更不能飛，鄉親要睡午覺，基測、學測還自動停飛。

王鳴中說，什麼理由都有，他過去在空軍服役時，常常接到類似的電話，不是破口大罵、就是酸他們浪費納稅人的錢。他說，「我總是回答：出任務還跟你道歉啊？誰想半夜不睡覺，去出任務啊？他們回答不了，就只好說我找立委、我們會抗爭，記我的名字。」

王鳴中表示，到了近期兩岸緊張了，共軍開始繞台或入侵，每天什麼謠言都有，新聞就一直報，民眾有點緊張了，忽然覺得空軍很英勇了，轟隆轟隆的引擎聲也沒那麼吵了，反而是一種安心的聲音。

王鳴中說，其實也別怪國人現實，「全民國防」教育的目的就是要讓民眾認識、了解、支持國軍，推動了十幾年成效實在有限，民眾只會嫌你吵，但不知道你在做什麼，現在知道了，就表示體諒，也是人之常情，現在又有人趁亂喊全民皆兵，飛機起飛都嫌吵了，何況炸彈扔到你家門口？

▼F-16戰機飛行員發射響尾蛇飛彈。（圖／軍聞社）



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