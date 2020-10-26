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羅智強批蘇貞昌「當人民爸爸搶走遙控器」　扁、馬都沒關過新聞台

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▲▼羅智強與江啟臣搭公車抗議 呼籲蘇貞昌莫干涉新聞自由。（圖／記者屠惠剛攝）

▲羅智強與江啟臣搭公車，呼籲蘇貞昌莫干涉新聞自由。（圖／記者屠惠剛攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

國民黨命實踐研究院長、台北市議員羅智強花20萬至30萬元，租下20輛繞經行政院的公車廣告，26日起連續60天、共計1200天，將奔跑大台北地區街頭，呼籲行政院長蘇貞昌不要當關新聞台的民主屠夫。羅智強質疑，遙控器掌控在人民手上，連前總統陳水扁、馬英九都沒關掉新聞台，蘇貞昌憑什麼當人民的爸爸，把遙控器搶走？

江啟臣、羅智強26日上午於台北車站前公車站接受媒體聯訪。羅智強表示，今天是他租下的「新聞自由公車」上路第一天，他之所以租下這20輛公車，是因為26日是NCC對中天審照的一天，並且在12月初會有結果，這事關台灣新聞自由是否會被關，是台灣新聞自由關鍵時刻，所以才租了20輛新聞自由公車，總共跑60天，且都會經過行政院，要為新聞自由發聲。

▲▼羅智強與江啟臣搭公車抗議 呼籲蘇貞昌莫干涉新聞自由。（圖／記者屠惠剛攝）

羅智強強調，這不是為中天新聞台，而是為了新聞自由，如果今天關了中天、對中天電視台進行封口，那下一個被封口的就是新聞言論自由，以及民眾監督政府的自由，「台灣民主不能走回頭路，希望民進黨記起他們前輩們蓽路藍縷的努力，這是我們推出公車的最主要目的。」

羅智強說，政院要關新聞台，就是因為中天監督政府非常用力，「密件門」已經清楚說明了，現在的政府對NCC沒有獨立作為可言，過去TVBS如何批評陳水扁，陳水扁有把TVBS關掉嗎？三立如何批評馬英九，馬英九有把三立關掉嗎？

「遙控器掌握人民手上！」羅智強痛批，憑什麼蘇貞昌、NCC要當人民爸爸，把遙控器搶回來？連人民爸爸都沒辦法搶小孩的遙控器，所以不要找那麼多藉口，什麼叫行政中立？NCC如果行政中立，不會因為蘇貞昌站出來罵說「我管不了你」，結果NCC主委詹婷怡就被請辭下台，「蘇貞昌你好大的威風！可以干預NCC主委人事，讓她被請辭！」

最後，羅智強提到，現在說NCC是自主獨立的，「你當人民是笨蛋嗎？」新聞自由有無被踩死只有一個標準，就是看中天新聞台有沒有被關掉，「不要害怕監督！」如果今天用此藉口關了中天，那明天就可以去關其他新聞台，後天再關掉人民嘴巴，這就是蘇貞昌跟NCC真正把新聞黑手伸進媒體言論自由，他是忍無可忍才站出來，「否則不用租20輛公車怒吼！沒那麼閒啦！」

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