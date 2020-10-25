LIVE／國民黨天王齊聚獻唱懷舊金曲　500個名額全搶光

記者徐政璿／台北報導

光復節是中華民國與台灣重要的歷史連結，國民黨25日下午於中影八德大樓三樓演講廳進行紀念音樂會，歷任主席馬英九、吳敦義、朱立倫、吳伯雄等人共同合唱「媽媽請妳也保重」、「向前行」等象徵該時代背景與台灣人的打拚精神歌曲，台灣寶島歌后紀露霞、劉福助等本土台語歌星將重新演繹經典懷舊曲目。活動開放的500人名額一下就秒殺，一位難求。《ETtoday新聞雲》全程直播。

▲國民黨擴大慶祝光復節。（圖／國民黨提供）

國民黨主席江啟臣表示，光復節有4大意義。首先，台灣人在法律上不再是「次等公民」。日本殖民統治時期，台灣人與日本人在法律上有不同的義務與權利與。台灣光復後，依循中華民國憲法，台灣民眾成為中華民國國民，享有憲法上賦予的，人人平等的權利與義務。

其次，台灣得以擺脫「殖民經濟」格局，發展自身產業。日本殖民年代，台灣的經濟產業雖有一定發展，但整體不脫「工業日本、農業台灣」的格局，仍是以台灣的資源、人力來成就日本的「殖民地經濟」或戰爭補給模式。這些史實，在近來卻常被刻意美化或忽略。台灣光復，終結了過去「殖民經濟」發展模式。

第三，台灣得以逐步走向「政治民主化」。台灣民眾回歸中華民國，才擁有憲法中規範的民主權利。隔年，台灣就首度舉辦鄉鎮市區代表選舉，以及村里長選舉；1947跟48年，台灣民眾分別參與了全國國大代表、立法委員的選舉。1950年，台灣人就開始選縣市長、縣市議員。1991 年廢止動員戡亂後，我國隨即推動中央民代全面改選；1996年更啟動總統直選，創造了華人世界的民主奇蹟。

第四，台灣與中華文化的連結。日本殖民後期，在台灣力推皇民化運動——包括更改姓氏，限制原本語言使用，推廣日本的神道教等等，台灣光復則推翻上述政策。中華民國在國民黨領導下，獲得對日抗戰的勝利、光復台灣，這是不可抹滅的事實。光復以來，我們逐步落實憲法中的平權理念，戮力建設台灣經濟，推動政治民主化，發揚中華文化；再加上數十萬捍衛台澎金馬的國軍，保障了台灣的安全和平。

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