打流感疫苗後竟插管命危　台中51歲男清醒了！可動手指仍未脫險

▲51歲男打流感疫苗病危插管，女兒：無法接受一個健康的人變這樣。（圖／東森新聞）

記者游瓊華／台中報導

台中豐原一名51歲的林姓男子今年第一次接種流感疫苗，卻在10天後出現嚴重的不良反應，疑似罹患罕見疾病「GBS格林巴利症候群」，病危插管進加護病房，歷經5天治療，據了解林男在25日晚間已清醒，可配合簡單指令動作，例如動手指等，但仍尚未完全脫離險境。

針對該名男性10月10日接種後，10月20日出現四肢無力、頭暈等症狀，台中市衛生局表示，目前台中施打超過52萬劑，尚無其它類似通報個案，市府25日獲報後立即派員至醫院探視，將盡最大努力協助家屬申請醫療救濟。

[廣告]請繼續往下閱讀...

衛生局表示，該案51歲男性出現四肢無力、頭暈等症狀，醫師診斷為疑似神經系統疾病，院方已於10月22日安排脊椎穿刺，將持續安排檢查與治療釐清病因。另外，台中市截至10月25日止，已接種超過52萬劑，目前尚無其它類似通報個案，市府將持續注意。

衛生局指出，依據傳染病防治法規定，因預防接種而受害者，自請求權人知有受害情形日起二年內可提出救濟補償申請，衛生局待病因確認後，將協助收集個案接種前一至三年病歷，提交中央預防接種受害救濟審議小組進行審議，中央後續會將審議結果函知請求權人，如經審議與疫苗相關，也會依審定給付金額撥付救濟金，衛生局將積極協助家屬申請藥害救濟相關程序。