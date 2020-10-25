　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

被黨內點名親征選桃園　江啟臣笑回：我怎麼都不知道

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者楊蕓／台北報導

國民黨主席江啟臣傳出2022年擬親征參選桃園市長，對此，江啟臣25日下午被問到此事時表示，目前他的想法很簡單，就是專注於黨務工作和立委工作。

▲▼國民黨舉行台灣光復75週年與僑胞有約活動，黨主席江啟臣致詞時特別感謝僑胞對國家社會的貢獻。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨主席江啟臣。（圖／記者湯興漢攝）

今天是光復節，國民黨舉辦「台灣光復75週年紀念音樂會」，歷任主席馬英九、吳敦義、朱立倫、吳伯雄等人共同合唱「媽媽請妳也保重」、「向前行」等象徵該時代背景與台灣人的打拚精神歌曲，台灣寶島歌后紀露霞、劉福助等本土台語歌星將重新演繹經典懷舊曲目。活動開放500人名額，一下就秒殺，一位難求。

江啟臣會前受訪時，被問到蠻多黨務人士點名他參選桃園市長，江啟臣先是笑說「蠻多？是誰？我怎麼都不知道」，媒體追問「真的不考慮嗎？」江則強調，「我目前想法很簡單，就是黨務工作、立委工作，這就是我現在的想法。」

另外，為抗議萊豬進口，國民黨將於11月22日響應「秋鬥」上凱道遊行，江啟臣表示，國民黨除了在立法院力擋，也與其他社會團體溝通，聽取不同意見，甚至他們也有找我們陳情，多方跟社會團體溝通、合作，至於上街抗議遊行的部分，陸陸續續在協調當中，有結果會跟社會報告。

其他人也看了這些...

國民黨天王齊聚獻唱懷舊金曲　500個名額全搶光
馬英九不滿民進黨光復節扯「一中」：多讀書再批評比較有水準
馬英九光復節批綠營　蘇貞昌：當過總統的人應以台灣利益為優先

振興一下我們的美麗

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
才剛買新車…借朋友開衝進公園撞爛！維修費一看哭了
拍三級片被傳精盡…61歲單立文近況曝！結婚12年親吐不孕真相
搬新家1年！他罹癌、妻流產　醫揭「新屋致命」真相
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳玉珍夜間秀「小露香肩」泡湯照　網讚：貴妃出浴

被黨內點名親征選桃園　江啟臣笑回：我怎麼都不知道

台灣光復75週年！江啟臣點出4大意義　嗆民進黨刻意切割

相隔近1個月再同台！蔡英文、柯文哲互動冷　短暫交談、拍肩一同揮手

LIVE／國民黨天王齊聚獻唱懷舊金曲　500個名額全搶光

被控性侵女粉絲...收死亡威脅！詹江村赴警局暴怒：又說我自導自演

謝龍介要跳水了！立委選戰打賭輸　周二將帶「秘雕」赴台中一起跳

行出希望！柯文哲戴客家斗笠繞市區3公里　為新冠肺炎疫情祈福

不只「食安會報」逾1年停擺！　蘇貞昌澄清：不一定聚在一起開會

幕後／後援會脫韁挺中天　民眾黨恐「丟朋友」遭嗆劃清界線

用砂紙狂刷iPhone 5S背面！　日本職人耗8hrs把手機磨成鏡子

主人變魔術「戲精哈士奇」超賞臉　滿臉驚恐落跑...網笑歪：辛苦牠了

婁峻碩舊鐵道商圈開唱「焦凡凡熱血應援」！　首曝花蓮老家…KID見「透明地板」秒開演ＸＤ

她到信義區專櫃買8.8萬元名牌包　毛巾+水輕輕擦拭LOGO竟掉漆！

最速災情！iPhone 12開賣就送修 裂成蜘蛛螢幕...網跪：太土豪了

「上樓堵住、下樓沒路」樓梯釘錯邊 他笑瘋嘲諷：這設計太漂亮了！

小琉球民宿一晚280元？他秒下訂　事後「價格漲6倍」...業者出面喊冤

假如女友懷了你的小孩 你一定會跟她結婚嗎？

吳宣儀x王子異x王琳凱　合唱《只對你有感覺》太甜了～

租屋族必備！IKEA五種實用好物　她介紹托盤桌、電腦椅CP值爆表

陳玉珍夜間秀「小露香肩」泡湯照　網讚：貴妃出浴

被黨內點名親征選桃園　江啟臣笑回：我怎麼都不知道

台灣光復75週年！江啟臣點出4大意義　嗆民進黨刻意切割

相隔近1個月再同台！蔡英文、柯文哲互動冷　短暫交談、拍肩一同揮手

LIVE／國民黨天王齊聚獻唱懷舊金曲　500個名額全搶光

被控性侵女粉絲...收死亡威脅！詹江村赴警局暴怒：又說我自導自演

謝龍介要跳水了！立委選戰打賭輸　周二將帶「秘雕」赴台中一起跳

行出希望！柯文哲戴客家斗笠繞市區3公里　為新冠肺炎疫情祈福

不只「食安會報」逾1年停擺！　蘇貞昌澄清：不一定聚在一起開會

幕後／後援會脫韁挺中天　民眾黨恐「丟朋友」遭嗆劃清界線

歐陽妮妮豪曬「一整櫃精品包包」！隨便朋友借：這些是身外之物

中國電偵機侵擾台灣！？　台南空軍基地2架IDF戰機深夜升空警戒

台師大教授畫「寬容」獲3項國際大獎　作品盼尊重彼此不同觀點

MagSafe恐使信用卡無法使用？　蘋果行銷副總裁這樣說

調皮爸狂抓美臀！　蹦迪柴「跳舞鈕ON」腳腳失控萌跳踢踏

網戀下場淒慘...和服女推薦買港股　他投資350萬剩零頭

餵罐罐還沒輪到！萌喵「淚珠滑出」委屈縮角落　網心疼秀秀

iPhone 12和12 Pro大拆解　關鍵零組件供應商曝光！

陳玉珍夜間秀「小露香肩」泡湯照　網讚：貴妃出浴

被黨內點名親征選桃園　江啟臣笑回：我怎麼都不知道

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

政治熱門新聞

快訊／台南23:06傳巨響！戰機緊急起飛

前參謀總長曝「可能對台灣動手」：共軍當年抗美援朝都敢打了

蘇貞昌：馬英九當過總統應以台灣利益為優先

台南基地深夜巨響！2架IDF升空　空軍：夜間巡邏任務

幕後／後援會脫韁挺中天　民眾黨恐「丟朋友」

共機擾台25日再添一筆！　3軍機、2直升機現蹤我空域

傳拱選桃園市長　江啟臣：想像力太豐富

大陸變敵國？　丁守中：國民黨別拿香跟拜

若大陸主動開戰　民調：77.6％民眾願為台而戰

蔡英文：2021年舉辦「馬祖國際藝術季」

「台中陽明山」大坑9號步道新裝亮相

馬英九不滿民進黨光復節扯「一中」：多讀書再批評比較有水準

扁：國民黨當年執意重啟核四是世紀大騙局

捷克軍火商推銷武器遭施壓　中科院回應了

更多熱門

相關新聞

台灣光復75週年　江啟臣點出4大意義

台灣光復75週年　江啟臣點出4大意義

國民黨25日下午於中影八德大樓三樓演講廳舉辦光復節紀念音樂會，歷任主席馬英九、吳敦義、朱立倫、吳伯雄等人獻唱「媽媽請妳也保重」、「向前行」等象徵該時代背景與台灣人的打拚精神歌曲，台灣寶島歌后紀露霞、劉福助等本土台語歌星將重新演繹經典懷舊曲目。

國民黨慶光復節！歷任主席齊聚

國民黨慶光復節！歷任主席齊聚

蘇貞昌：馬英九當過總統應以台灣利益為優先

蘇貞昌：馬英九當過總統應以台灣利益為優先

馬英九不滿民進黨光復節扯「一中」：多讀書再批評比較有水準

馬英九不滿民進黨光復節扯「一中」：多讀書再批評比較有水準

傳拱選桃園市長　江啟臣：想像力太豐富

傳拱選桃園市長　江啟臣：想像力太豐富

關鍵字：

光復節國民黨江啟臣桃園市長

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

快訊／台南23:06傳巨響！戰機緊急起飛

獨／8台警車包圍！澎恰恰被大批警員帶走　目擊者：他一臉驚慌

3女1男狂歡滿地黃液！民宿老闆崩潰

《玩很大》倒數5分鐘小鬼飛回太空

李㼈帶17歲「校花女兒」首合體上節目！回家很懊悔

8萬LV包擦完「logo全掉」！公司回應了

點大杯手搖飲「1/3是空的」　網怒：根本詐騙！

iPhone12最速災情　裂成蜘蛛螢幕

阿嬤送的罐頭　爸媽吃了竟中毒亡

15cm↑打勾！他被辣媽誤導以為上衣比較短

為看「彩券行女神」　粗工男刮中100萬

JKF辣模青青「國高中舊照」瘋傳

即／貓纜動物園站意外！女「20m高平台墜落」送醫不治

獨／短命最美夜市　富地市場3個月悄熄燈號

畫面曝！台中15歲少女躺房內…男網友屋外抽菸被逮

更多

最夯影音

更多
用砂紙狂刷iPhone 5S背面！　日本職人耗8hrs把手機磨成鏡子

用砂紙狂刷iPhone 5S背面！　日本職人耗8hrs把手機磨成鏡子
主人變魔術「戲精哈士奇」超賞臉　滿臉驚恐落跑...網笑歪：辛苦牠了

主人變魔術「戲精哈士奇」超賞臉　滿臉驚恐落跑...網笑歪：辛苦牠了

婁峻碩舊鐵道商圈開唱「焦凡凡熱血應援」！　首曝花蓮老家…KID見「透明地板」秒開演ＸＤ

婁峻碩舊鐵道商圈開唱「焦凡凡熱血應援」！　首曝花蓮老家…KID見「透明地板」秒開演ＸＤ

她到信義區專櫃買8.8萬元名牌包　毛巾+水輕輕擦拭LOGO竟掉漆！

她到信義區專櫃買8.8萬元名牌包　毛巾+水輕輕擦拭LOGO竟掉漆！

最速災情！iPhone 12開賣就送修 裂成蜘蛛螢幕...網跪：太土豪了

最速災情！iPhone 12開賣就送修 裂成蜘蛛螢幕...網跪：太土豪了

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面