被黨內點名親征選桃園　江啟臣笑回：我怎麼都不知道

記者楊蕓／台北報導

國民黨主席江啟臣傳出2022年擬親征參選桃園市長，對此，江啟臣25日下午被問到此事時表示，目前他的想法很簡單，就是專注於黨務工作和立委工作。

▲國民黨主席江啟臣。（圖／記者湯興漢攝）

今天是光復節，國民黨舉辦「台灣光復75週年紀念音樂會」，歷任主席馬英九、吳敦義、朱立倫、吳伯雄等人共同合唱「媽媽請妳也保重」、「向前行」等象徵該時代背景與台灣人的打拚精神歌曲，台灣寶島歌后紀露霞、劉福助等本土台語歌星將重新演繹經典懷舊曲目。活動開放500人名額，一下就秒殺，一位難求。

江啟臣會前受訪時，被問到蠻多黨務人士點名他參選桃園市長，江啟臣先是笑說「蠻多？是誰？我怎麼都不知道」，媒體追問「真的不考慮嗎？」江則強調，「我目前想法很簡單，就是黨務工作、立委工作，這就是我現在的想法。」

另外，為抗議萊豬進口，國民黨將於11月22日響應「秋鬥」上凱道遊行，江啟臣表示，國民黨除了在立法院力擋，也與其他社會團體溝通，聽取不同意見，甚至他們也有找我們陳情，多方跟社會團體溝通、合作，至於上街抗議遊行的部分，陸陸續續在協調當中，有結果會跟社會報告。

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