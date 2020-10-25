台灣光復75週年！江啟臣點出4大意義　嗆民進黨刻意切割

記者徐政璿／台北報導

國民黨25日下午於中影八德大樓三樓演講廳舉辦光復節紀念音樂會，歷任主席馬英九、吳敦義、朱立倫、吳伯雄等人獻唱「媽媽請妳也保重」、「向前行」等象徵該時代背景與台灣人的打拚精神歌曲，台灣寶島歌后紀露霞、劉福助等本土台語歌星將重新演繹經典懷舊曲目。

國民黨主席江啟臣表示，光復節有4大意義。首先，台灣人在法律上不再是「次等公民」；其次，台灣得以擺脫「殖民經濟」格局；第三，台灣得以逐步走向「政治民主化」；第四，台灣與中華文化的連結。

江啟臣表示，台灣光復75週年，不應遺忘、淡忘，甚至做刻意的切割，當政府淡忘台灣光復節這一天，對岸卻又刻意放大舉辦，國民黨即便在野，也要站出來，不能忘記台灣光復節。

江啟臣也在臉書寫到，75年前，中華民國歷經八年對日抗戰，終於迎來勝利與和平。10月25日的台北公會堂，日軍代表安藤吉利將軍在陳儀發佈的「署部第一號命令」受領證上簽字，正式終結了日本在台長達半世紀的殖民統治。

江啟臣指出，對中華民國全國軍民而言，這天是光復台灣的大喜日；其更扭轉了中國自清末以來，面對列強殖民主義的凌辱。對當時的台灣人而言，這代表戰爭的告一段落、殖民統治的結束，更象徵與父祖之國的團聚。彼時民間無不張燈結彩，歡喜迎接。

江啟臣表示，在更細緻的光譜上，對於當時追隨社會主義的台灣左翼知青，戰敗的台籍日本兵，乃至於日後遭遣返的49萬滯台日本人——包括不少「灣生」，台灣光復也以不同方式牽動著他們的人生，帶來各種深刻的悲歡離合。

江啟臣說，拉長時間尺度，台灣光復更終結台灣人在法律上作為次等國民的歷史，開啟了教育平等、政治民主的第一步；讓台灣社會洗刷皇民化帶來的文化斷裂，與先祖傳承的精神文化接軌；更讓台灣擺脫了在殖民統治下，作為日本軍國主義資源地的角色，得以發展出以自身為本位的產業經濟。

江啟臣強調，從任何角度，台灣光復都是意義深遠的一個日子。也因此，近年台灣社會對其歷史意義的淡忘，十分讓人遺憾。今天大家齊聚一堂，慶祝光復75週年，除了緬懷先人抗戰的辛苦犧牲，更是希望喚起社會各界，對台灣光復歷史意義的關注。在民主化後的台灣，我們理應有更自由寬闊的空間，去重新凝視歷史，促成不同族群、不同視角的對話。

最後，江啟臣說，我們深信，唯有還原戰爭的殘酷真相，看懂不同群體彼此記憶中的痛，台灣才能找到和解共生的路，才有更和諧的未來。

▼國民黨舉行台灣光復75週年與僑胞有約活動，黨主席江啟臣致詞時特別感謝僑胞對國家社會的貢獻。（圖／記者湯興漢攝）