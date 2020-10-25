習近平警告台灣知所進退　蘇貞昌：國民黨當年也老用戰爭恐嚇人民

▲行政院長蘇貞昌。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蕭羽耘／台北報導

中國國家主席習近平日前在抗美援朝70週年紀念大會發表談話，外媒解讀，這次發出嚴重警告，是講給美國的反華勢力和台灣的分裂勢力聽的。對此，行政院長蘇貞昌25日批評，國民黨當年在威權時代、一黨獨大時，就老是用戰爭恐嚇人民，聲稱解戒嚴台灣會亂、民進黨執政會有戰爭。

習近平日前指出，中國絕不允許任何人、任何勢力侵犯分裂領土，一旦發生，「中國人民必將予以迎頭痛擊」。香港中評社解讀，這是向台灣喊話，希望台執政者能夠有所反思、知所進退，以免進一步步入險境。

對此，蘇貞昌回應，蔡總統曾在國慶演說喊話對岸，不要稱霸、不要製造區域和平的困擾。並提到當年國民黨在威權時代、一黨獨大時，就老是用戰爭恐嚇人民，聲稱解戒嚴台灣會亂、民進黨執政會有戰爭。

蘇貞昌說，台灣人民多少世代以來，在這塊土地上堅守自由民主，從不與人衝突，但保衛家園的心一定非常堅定，就像今天自己來參加三峽農會創立120年活動，120多年來農會也辛辛苦苦，在土地與農民站在一起。

他表示，這也就是所謂堅定，為什麼要守護家園、為什麼要自由民主？我們不要戰爭，也不要用戰爭來威脅台灣人民。

至於前總統馬英九批評民進黨，把光復節扯「一中原則」問題，要多讀近代史才比較有水準。蘇貞昌說，他常常講很多話，請台灣人民事後檢驗，例如疫情剛發生時，口罩明顯不夠，馬英九大罵政府並主張把口罩送中國，雖然在台灣言論可自由表達，但當過總統的人講話，最好以台灣民意為優先。