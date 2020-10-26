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51歲男打流感疫苗後命危　陳時中：將報告送疫苗救濟小組研判

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記者洪巧藍／台北報導

韓國接連發生接種流感疫苗後死亡通報，引起國際關注，台灣昨傳出台中有1名51歲男子在接種流感疫苗10天之後出現急性多發性神經炎「GBS格林巴利症候群」命危，外界擔心是否也與流感疫苗相關。衛福部長陳時中今（26）日表示，會請醫院提出相關報告，後續交由預防接種受害救濟小組研判關連性。

▲▼「政府宣布開放含萊克多巴胺豬肉進口，對國人健康之影響與危害」公聽會 衛福部長陳時中堵訪 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲衛福部長陳時中，資料照 。（圖／記者屠惠剛攝）

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陳時中26日隨立法院衛環委員會到八里考察「國內肉品（及倘若含萊劑豬肉開放）進口相關邊境查驗機制及措施之落實」，接媒體訪問有關流感疫苗安全與該名個案情況，陳時中表示，國外一些情況引發大家注意與戒心，不過南韓相關解剖顯示沒有直接關連性；至於台灣的不良反應通報比韓國少很多，但有1人心肌炎，已經沒有問題。

至於這一名51歲男子個案，陳時中說，一方面會看看醫院處裡怎麼樣，一方面看看報告，會交給疫苗救濟小組來研判關連性，疾管署也持續請台灣賽諾菲藥廠跟我們回報世界各地的相關一些不良反應，好來做研判。

疾管署防疫醫師鄒宗珮受訪表示，男子目前狀況仍在加護病房持續治療當中。至於是否為疫苗引發或病毒導致，她表示，目前沒有確定答案，這個疾病有其病程，要等資料完整才能判斷。

疾管署副署長莊人祥表示， GBS屬於自體免疫疾病，相當罕見，至於與流感疫苗關連性，經查大部份研究認為無關，但少部份研究說有「非常微小關係」，還排除是否其他感染所造成，如果家屬懷疑與疫苗相關，可以送到疫苗受害救濟，由專家進行審議。

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