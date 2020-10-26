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國道台南段改路標被罵爆：到底指哪？　林佳龍急令：先恢復舊指標

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記者賴文萱／台北報導

國道一號台南路段的交流道修改出口標示，原先以地區標示，但目前卻用路名代替，引發爭議。立委林俊憲在臉書上批評，台南有19條中山路，路標到底是指哪一條？並直言越改越模糊，引起在地人非常大的不滿。對此，交通部長林佳龍也立即回應，身為台南女婿也是一頭霧水，高公局將調整，除直轄市名「台南」研議調整外，其餘先恢復舊有指標，未來的指標名稱的擬定會與在地溝通後，才會拍板及施作。

▲▼台南國道一號改路名。（圖／翻攝「台南爆料公社」）

▲台南國道一號改標示牌，網友一片哀嚎。（圖／翻攝「台南爆料公社」）

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高公局近日修改國道一號台南路段的交流道出口標示，原先的「永康／台南」、「大灣」、「台南」改成「中正北路」、「復興路」與「中山路」，從標示地區改為標示路名，讓用路人相當崩潰。

標示更改後，在網路上引起一片哀嚎，就連在地人都看不太懂，更何況是外地來的用路人，「我這種沒在記路名的台南人都不知道怎麼走，更何況是外地人」、「舊版好，中山路，全臺灣幾百條啊」、「每天開，看到覺得傻眼。」

▼台南國道一號改標示牌，引起許多討論。（圖／翻攝「台南爆料公社」）

▲▼台南國道一號改路名。（圖／翻攝「台南爆料公社」）

立委林俊憲也出面批評，高公局把原本國道一號指標上的永康、大灣以及台南三個交流道指標改為「中正北路、中山路、復興路」，並對外宣稱說是「為了避免混淆」，然而光是整個大台南就有19條中山路，越改越模糊，引起在地人非常大的不滿，因為根本沒有徵詢地方的意見。

林俊憲說，高公局的目的是想仿效台北市的做法，確保不會多次出現名為「台南」的路標。但最大的問題是：台北早就已經是直轄市，所以不會出現同市內有多條路名的狀況。但台南是由縣市合併而成，過去的縣轄鄉鎮各自有獨立的道路命名，有大量重複的道路。高公局根本是以台北看天下，完全不顧各地方的不同。

林俊憲轟高公局，這種做法根本就是自以為聰明，從沒問過民眾的意見就照自己自以為是的想法施政，完全體現官僚的傲慢。沒有公告徵求意見就換上去，現在如果又要改回來，這些錢誰要出？還不是全民買單。另要求高公局應在一周內研擬出補救辦法，例如公開徵求民眾命名的意見，開放投票讓大家自己選擇路標命名，確認民眾同意後才再次修改，不准自己又趁深夜施工偷偷再換一次，多次修改浪費納稅錢，並且以後全國都用一樣方式執行，避免再度浪費公帑。

對此，林佳龍也親自回覆，身為台南女婿也是一頭霧水，強調高公局將調整，除直轄市名「台南」研議調整外，其餘先恢復舊有指標。未來的指標名稱的擬定，也應在加強與在地溝通後，才會拍板及施作。

▲▼台南國道一號改路名。（圖／翻攝「台南爆料公社」）

▲台南國道一號改標示牌，讓用路人傻眼。（圖／翻攝「台南爆料公社」）

據了解，林佳龍為此親自跟高公局長趙興華溝通，高公局今也表示，考量民眾多習慣地名之呈現方式，該局在與地方溝通上將再虛心檢討，回復原區名標誌。

高公局說，台南升格為直轄市後，確實永康、大灣及台南交流道均位於台南市區，故高公局預計依交流道所通往之行政區名，將原出口預告標誌標示「台南」地名調整為「台南北區」或「台南東區」；另相關「台南」之地名方向指示標誌，亦將維持或配合調整為「仁德」等具代表性區名，避免原直行右出之情形。

高公局表示，台南市境內交流道出口預告標誌內容，將配合臺南市區名進行調整，至造成民眾混淆的路街名標示方式，將俟未來需要時再處理。

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