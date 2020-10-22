　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台鐵成功站斷軌44公分只報3公分！2列車繼續開　林佳龍怒點名局長

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者黃翊婷／綜合報導

普悠瑪事故滿2年，台鐵又被爆出隱瞞事故通報，5月19日一列3218次北上區間車行經台中成功站路段，因為聽到碰撞聲，司機員下車檢查發現彎道有裂縫，站務人員卻沒有向調度員通報，還讓2班列車通過這段44公分的斷軌。交通部長林佳龍震怒點名台鐵局長，未來如果再有隱瞞絕不寬貸，還會提高懲處層級。

▲▼區間車,台鐵,火車,交通,月台,鐵路。（圖／記者李毓康攝）

▲台鐵再爆疏失。（示意圖／記者李毓康攝，非本文事發車站）

3218次北上區間車司機員發現彎道有斷軌的狀況後，立即向台鐵通報，經相關人員巡視確認是西正線內軌斷裂。但5月19日這起事故近日爆出案外案，事發當晚司機員向成功站通報疑似有斷軌，站務人員查看後卻未向調度員通報，後續又有2班列車通過，直到調度員自行發現通話後，才緊急封鎖該路線。

[廣告]請繼續往下閱讀...

更誇張的是，其實早在今年3月3日就有人員發現該處鋼軌有裂紋，後續卻沒有繼續處理，直到5月19日再度被發現，才引起重視，所幸並沒有釀成嚴重事故。運安會主委楊宏智21日也證實確有此事，並表示當初台鐵通報斷軌間隙約3到4公分，結果到現場一看居然長達44公分，把大家都嚇了一跳。

▲▼立法院交通委員會 交通部長林佳龍。（圖／記者屠惠剛攝）

▲林佳龍放話，台鐵再隱瞞就要提高懲處層級。（圖／記者屠惠剛攝）

交通部則表示，初步調查台鐵519斷軌事件，涉及鋼軌檢修、突發通報、安全管理等疏失，台鐵日前也已經提交報告。而交通部長林佳龍震怒點名台鐵局長，並指示五大重點，第一，台鐵務必全力配合運安會調查，誠實為上策，如再有隱瞞，絕不寬貸；第二，懲處名單報部核定，提高懲處層級，包括局長在內，一併全面檢討相關責任。

第三，針對519事件成立檢討專案，檢視鋼軌檢修作業流程及通報機制，並落實相關人員之布達及訓練；第四，針對運安會要求對全台的彎道鋼軌加強檢查，台鐵應於最快時間內完成，並向交通部及運安會報告檢修及改善情形。

第五，只有安全，才有台鐵，台鐵務必記取教訓、痛定思痛，否則難以重建人民之信任。此案目前正由運安會調查，本部及台鐵局將全力配合調查。台鐵局表示，該案目前已列管作業中。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
全班有餅乾唯獨1人沒有！台南幼師被告上教育局　尪委屈PO真相
快訊／颱風甩水氣！新北基隆升級「大豪雨」　台北宜蘭豪大雨
高雄2女大生上「醫師富二代交友網」狂約　慘遇偽小開淪「假正宮
警兒涉性侵「草屯分局」40天後又發文：留言違法就刪！　網怒灌
少女遭集體性侵！女檢一句話救了她　多年後感動相遇：我讀大學了
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

普悠瑪事故滿2年⋯台鐵又爆隱瞞事故！2車遇「鋼軌斷裂」繼續開

沙德爾「對流爆發」估今轉中颱！北北基7縣市豪大雨　全台颳強風

網傳賣淫價目表直指「最強奶媽」！她被逼急自曝價碼：請更正是30萬

館長回應「詹江村涉性侵」：真的很噁心！ 什麼都扯國家機器

沒企業敢用他！侏儒症患者開火鍋店圓夢爆紅　諧音取名有意義

快訊／颱風甩水氣！新北基隆升級「大豪雨」　台北宜蘭豪大雨

全班有餅乾唯獨一人沒有！台南幼師被「告上教育局」　尪委屈PO真相

台鐵成功站斷軌44公分只報3公分！2列車繼續開　林佳龍怒點名局長

網傳賣淫價目表直指「最強奶媽」！她被逼急自曝價碼：請更正是30萬

沙德爾「對流爆發」估今轉中颱！北北基7縣市豪大雨　全台颳強風

老婆「餵奶被家人圍觀」情緒崩潰！　GAI暖心安撫雙方…網讚：教科書級別

東區地下街遇變態「衝撞揉左胸」正妹女主持嚇傻：到現在還在痛

南開科大把「尊貴學生」寵成奧客　資深講師遭抹黑逼退：踐踏尊嚴

峮峮為兄弟主場最終戰應援　球團：希望給她多點空間

ATM吃錢！女子存入11萬變9萬 銀行不認帳：妳可以去提告啊

應采兒「為照顧Jasper減少工作量」　回顧過去辛勞哭了...陳小春心疼摸摸肚

直擊殯儀館！她曝命運化妝師日常 牽手送亡者：幫遺體恢復生前容貌

iPhone12開箱！超廣角夜拍吸睛 支援全台5G信號...實測網速超快

猴老大帶小弟闖入雲林淵明國中　猴群校園中開趴搶食不成還爆氣

楊丞琳跳舞大爆汗「決定一週後洗頭」　CUE李榮浩「反正枕邊也沒有人」

沒企業敢用他！侏儒症患者開火鍋店圓夢爆紅　諧音取名有意義

快訊／颱風甩水氣！新北基隆升級「大豪雨」　台北宜蘭豪大雨

全班有餅乾唯獨一人沒有！台南幼師被「告上教育局」　尪委屈PO真相

台鐵成功站斷軌44公分只報3公分！2列車繼續開　林佳龍怒點名局長

網傳賣淫價目表直指「最強奶媽」！她被逼急自曝價碼：請更正是30萬

沙德爾「對流爆發」估今轉中颱！北北基7縣市豪大雨　全台颳強風

館長回應「詹江村涉性侵」：真的很噁心！ 什麼都扯國家機器

新北萬里蟹9周年慶「野柳漁港」恐爆人潮　交通資訊看這裡

今彩539頭獎4注中獎！各得600萬　獎落雙北、高屏

台女怨：台男追求失敗「人就消失」　網傻眼：不然等被告性騷擾？

沒企業敢用他！侏儒症患者開火鍋店圓夢爆紅　諧音取名有意義

逾4000萬人提前投票！美國選民積極支持候選人　川普拜登加緊造勢

日職／陳偉殷再繳優質先發　還是拿不到勝投日網友急道歉

快訊／美國家情報總監：證實俄羅斯和伊朗干預總統大選　恐嚇選民

嫌太冷沒給被子蓋！病患急診狂罵護理師　「手一舉起來」27萬飛了

瘦子「N年前服飾店打工」遭店長酸沒搞頭！　挺過見骨爆血車禍翻身

小手機回歸主流？蘋果推「史上最小」mini款　 iPhone 12掀2大旋風

快訊／颱風甩水氣！新北基隆升級「大豪雨」　台北宜蘭豪大雨

瘋電影／花木蘭　每個人都可以是戰將女性當自強

教宗首次清楚表態！　支持同性「民事結合」：他們有權合法成家

屏東男帶毒咖啡到KTV店開唱遇臨檢　塞屁屁「掉出3包」下場慘

生活熱門新聞

把老師當塑膠　求他參加期末考還不爽來

和教練「女下男上練腹橫肌」男友氣炸

獨／好市多第二間加油站今試營運　北屯店11/20開幕

「最強奶媽」被直指賣淫！自曝價碼：是30萬

沙德爾「對流爆發」估今轉中颱！北北基7縣市豪大雨

台女：台男追求失敗人就消失　網：等告性騷擾？

館長回應「詹江村涉性侵」：真的很噁心！

月繳1599換5G+新手機！神扯合約曝光

他激推「全聯冷萃咖啡」跟星巴克超像

1人用餐悲哀！　她倒紅茶回來「火鍋吃一半被收了」

「國一數學題」嚇呆老爸　解答曝光超簡單

牛仔玫瑰粉口罩重出江湖　10/24加賣2萬盒

今彩539頭獎4注中獎　獎落雙北、高屏

怎麼吹我蠟燭！小姊妹慶生超抓馬

更多熱門

相關新聞

鋼軌斷裂繼續開車！台鐵承認疏失

鋼軌斷裂繼續開車！台鐵承認疏失

台鐵今年5月19日發生鋼軌斷裂通報不實事件，交通部台鐵局表示，今年3月3日就發現鋼軌有裂痕，卻未立即更換鋼軌，導致鋼軌在5月19日出現44公分的裂痕，後續甚至還有2班車通過，坦言「確有作業疏失」，已將相關人員懲處並調離主管職務。

普悠瑪事故後　2年間又有9次斷軌

普悠瑪事故後　2年間又有9次斷軌

台鐵鋼軌斷裂　運安會到現場嚇壞

台鐵鋼軌斷裂　運安會到現場嚇壞

普悠瑪事故滿2年⋯台鐵爆瞞事故

普悠瑪事故滿2年⋯台鐵爆瞞事故

立委籲開家屬說明會！運安會拒絕

立委籲開家屬說明會！運安會拒絕

關鍵字：

台鐵普悠瑪交通部林佳龍

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

妻下樓倒垃圾一丟17年　夫心寒放生

把老師當塑膠　求他參加期末考還不爽來

和教練「女下男上練腹橫肌」男友氣炸

20歲的她出獄…陪男友摩鐵狂歡21小時　最後死在床上

陪睡價目表瘋傳！網美被爆「單次18萬」發聲怒轟

陽明山看日出被性侵！女大生被13cm刀逼就範崩潰

楊銘威長髮剪光！炎亞綸：這是誰

KID温貞菱搭機回台北「擁抱畫面」全被拍！

10多人嗨吃宵夜！　她上廁所出來「只剩空桌」被迫請客

老公去一次超市吃一顆威而鋼！被妻鐵鎚活活敲死

時間曝光！好市多黑色購物節又來了

獨／好市多第二間加油站今試營運　北屯店11/20開幕

「最強奶媽」被直指賣淫！自曝價碼：是30萬

少女遭集體性侵　女檢一句話救了她

全家找不到貓　媽開罐微波爐冒頭

更多

最夯影音

更多
老婆「餵奶被家人圍觀」情緒崩潰！　GAI暖心安撫雙方…網讚：教科書級別

老婆「餵奶被家人圍觀」情緒崩潰！　GAI暖心安撫雙方…網讚：教科書級別
東區地下街遇變態「衝撞揉左胸」正妹女主持嚇傻：到現在還在痛

東區地下街遇變態「衝撞揉左胸」正妹女主持嚇傻：到現在還在痛

南開科大把「尊貴學生」寵成奧客　資深講師遭抹黑逼退：踐踏尊嚴

南開科大把「尊貴學生」寵成奧客　資深講師遭抹黑逼退：踐踏尊嚴

峮峮為兄弟主場最終戰應援　球團：希望給她多點空間

峮峮為兄弟主場最終戰應援　球團：希望給她多點空間

ATM吃錢！女子存入11萬變9萬 銀行不認帳：妳可以去提告啊

ATM吃錢！女子存入11萬變9萬 銀行不認帳：妳可以去提告啊

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面