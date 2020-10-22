台鐵成功站斷軌44公分只報3公分！2列車繼續開　林佳龍怒點名局長

記者黃翊婷／綜合報導

普悠瑪事故滿2年，台鐵又被爆出隱瞞事故通報，5月19日一列3218次北上區間車行經台中成功站路段，因為聽到碰撞聲，司機員下車檢查發現彎道有裂縫，站務人員卻沒有向調度員通報，還讓2班列車通過這段44公分的斷軌。交通部長林佳龍震怒點名台鐵局長，未來如果再有隱瞞絕不寬貸，還會提高懲處層級。

▲台鐵再爆疏失。（示意圖／記者李毓康攝，非本文事發車站）

3218次北上區間車司機員發現彎道有斷軌的狀況後，立即向台鐵通報，經相關人員巡視確認是西正線內軌斷裂。但5月19日這起事故近日爆出案外案，事發當晚司機員向成功站通報疑似有斷軌，站務人員查看後卻未向調度員通報，後續又有2班列車通過，直到調度員自行發現通話後，才緊急封鎖該路線。

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更誇張的是，其實早在今年3月3日就有人員發現該處鋼軌有裂紋，後續卻沒有繼續處理，直到5月19日再度被發現，才引起重視，所幸並沒有釀成嚴重事故。運安會主委楊宏智21日也證實確有此事，並表示當初台鐵通報斷軌間隙約3到4公分，結果到現場一看居然長達44公分，把大家都嚇了一跳。

▲林佳龍放話，台鐵再隱瞞就要提高懲處層級。（圖／記者屠惠剛攝）

交通部則表示，初步調查台鐵519斷軌事件，涉及鋼軌檢修、突發通報、安全管理等疏失，台鐵日前也已經提交報告。而交通部長林佳龍震怒點名台鐵局長，並指示五大重點，第一，台鐵務必全力配合運安會調查，誠實為上策，如再有隱瞞，絕不寬貸；第二，懲處名單報部核定，提高懲處層級，包括局長在內，一併全面檢討相關責任。

第三，針對519事件成立檢討專案，檢視鋼軌檢修作業流程及通報機制，並落實相關人員之布達及訓練；第四，針對運安會要求對全台的彎道鋼軌加強檢查，台鐵應於最快時間內完成，並向交通部及運安會報告檢修及改善情形。

第五，只有安全，才有台鐵，台鐵務必記取教訓、痛定思痛，否則難以重建人民之信任。此案目前正由運安會調查，本部及台鐵局將全力配合調查。台鐵局表示，該案目前已列管作業中。