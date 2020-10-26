國道台南段改路標在地人罵爆　高公局急修正曝「新版出口預告」

▲台南國道一號改標示牌，網友一片哀嚎。（圖／翻攝「台南爆料公社」）

記者賴文萱／台北報導

國道一號台南路段的交流道修改出口標示，原先以地區標示，但目前卻用路名代替，引發爭議。高公局今（26）日回應，與地方溝通上將再虛心檢討，回復原區名標誌，另外，也曝光新版的台南市境內交流道出口預告標誌調整示意圖，但強調未來的指示標誌內容擬定，會在加強與在地溝通後，才會拍板及施作。

高公局近日修改國道一號台南路段的交流道出口標示，原先的「永康／台南」、「大灣」、「台南」改成「中正北路」、「復興路」與「中山路」，從標示地區改為標示路名，讓用路人相當崩潰。

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標示更改後，在網路上引起一片哀嚎，就連在地人都看不太懂，更何況是外地來的用路人，「我這種沒在記路名的台南人都不知道怎麼走，更何況是外地人」、「舊版好，中山路，全臺灣幾百條啊」、「每天開，看到覺得傻眼。」

▲國1台南市境內交流道出口預告標誌調整示意圖。（圖／高公局提供）

高公局今日回應，考量民眾多習慣地名之呈現方式，該局在與地方溝通上將再虛心檢討，回復原區名標誌。惟台南升格為直轄市後，確實永康、大灣及台南交流道均位於台南市區，高公局預計依交流道所通往之行政區名，將原出口預告標誌標示「台南」地名調整為「台南北區」或「台南東區」；另相關「台南」之地名方向指示標誌，亦將維持或配合調整為「仁德」等具代表性區名，避免原直行右出之情形。

高公局表示，台南市境內交流道出口預告標誌內容，將配合台南市區名進行調整，至造成民眾混淆的路街名標示方式，將俟未來需要時再處理，未來的指示標誌內容擬定，也會在加強與在地溝通後，才會拍板及施作。

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