高鐵延伸宜蘭超前！屏東人怒問「我們二等公民？」　林佳龍曝原因

記者黃翊婷／綜合報導

交通部擬加速完成高鐵延伸宜蘭方案評估，卻掀起屏東人的不滿，認為台北官僚對宜蘭特別關愛，屏東想要一條主幹線延伸卻是如此困難。對此，交通部長林佳龍19日回應，目前正在規劃的全台6小時生活圈，希望未來能成功銜接西部高鐵與東部快鐵，從國土規劃角度來說，這是全台灣人的事，並非刻意偏袒。

▲林佳龍陪同蘇貞昌前往宜蘭察鐵路高架化。（圖／交通部提供，下同）

林佳龍19日在臉書PO文中提到，當日陪同行政院長蘇貞昌前往宜蘭視察鐵路高架化，正式核定宜蘭鐵路高架化的可行性研究，期盼鐵道建設可以落實完整的國土規劃，而宜蘭鐵路高架化，將配合高鐵延伸宜蘭、宜花東快鐵，打造宜蘭成為串連北台灣和東部軌道路網的樞鈕和門戶。

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不過，對於高鐵延伸宜蘭一事，臉書粉絲專頁「爭取高鐵到屏東聯盟」同日也PO文酸諷，屏東人口是宜蘭人口的近兩倍，台北官僚卻對宜蘭特別關愛，寧願砸下將近1800億元來做，但屏東想要一條主幹線延伸卻如此困難，就算粗估造價便宜300億元仍被嫌太花錢，「難道高鐵到宜蘭就不花錢？ 難道屏東人就是二等公民？」

▼▲宜蘭鐵路高架化與高鐵延伸宜蘭方案有關。

面對屏東人怒嗆政府重北輕南，林佳龍解釋，高鐵延伸宜蘭是北宜直鐵的替代方案，之前已經評估很久了，甚至比屏東爭取高鐵延伸的時間還要早，這條路線可以避開翡翠水庫集水區、減少建築物拆遷，而且行駛時間短、運輸量大，整體效益更高，交通部希望能加速完成評估規劃，推動環島高快速鐵道路網。

林佳龍也提到，交通部運研所今年完成十年運輸政策白皮書，完整規劃全台的鐵道路網，目的是要打造出全台6小時生活圈，從國土規劃角度來看，這不僅僅是宜蘭和屏東人的事，而是全台灣人的事，只要打通南北兩大聯絡樞紐，就能帶來全國性的效益，創造多贏局面。