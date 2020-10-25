不只「食安會報」逾1年停擺！　蘇貞昌澄清：不一定聚在一起開會

▲行政院長蘇貞昌。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蕭羽耘／台北報導

環保署前署長詹順貴日前爆料，除了食安會報以外，包括非核家園推動專案小組、國家永續發展委員會等都已1年多未開會。對此，行政院長蘇貞昌25日回應，因為受疫情的衝擊，政府都特別要求保持社交距離，有許多的會議採不同方式進行，不一定聚在一起開會。

美豬牛議題延燒，食安會報被爆出超過1年未召開，詹順貴加碼爆料，非核家園推動專案小組、國家永續發展委員會等會也同樣未按時舉行。

蘇貞昌對此解釋，因為受疫情的衝擊，政府都特別要求保持社交距離，沒有必要的集會，也盡量減少。有許多的會議，本來內部都是相關的主管和部門，都持續不斷運作不停，有些用線上視訊，有些由主管部會來請教外部委員，採各種不同的方式。

他表示，像是在蔡總統領導下，一直就是努力做好各種事情，包括從自己上任第一天就防止非洲豬瘟到現在，也都是跨部會14個部會，大家一起合作。

在這次防疫部分，蘇貞昌說，也是中央、地方合作、人民與政府合作，大家一起努力，但不一定聚在一起開會，也會檢討，不是為開會而開會，是要有效率做到為人民守住疫情。所以到今天台灣的疫情防護都做到最好，同時紓困、振興也做到最好。就像農遊券發500萬張，結果已經領出去近9成，光三峽農會就（收取）1萬7千多張，賺了超過860萬元。

至於行政院金馬聯合服務中心主任、政務委員張景森日前建議民進黨，將「連江縣黨部」改名為「馬祖縣黨部」，蘇貞昌說，每一個地方的名稱都有相關行政規劃跟感情，哪一個地方的改名，一方面行政規劃、相關的法律等等，並不是那麼簡單，說改就改，更要注重地方人民的感情，要尊重民意，意見都可以表示，但政府機關一定會重視民意。

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