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政院推開放山林政策滿週年　邱顯智提修法實施總量管制

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▲▼蘇貞昌出席「向山致敬」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌去年主持「向山致敬」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

行政院長蘇貞昌去年宣布「向山致敬」政策，宣示未來除非因國安因素及生態保護區域之外，將全面開放台灣的山林環境，政府不應再以危險為由禁止或限制人民進入山林，讓國人能夠自由親近山岳環境，不再需要「爬黑山」。對此，時代力量立委邱顯智21日表示，現行法律欠缺授權讓主管機關能夠積極地實施總量管制與裁罰，行政院應該積極研擬相關機制與修法。

蘇貞昌於去年年10月21日宣布「向山致敬」政策，並同時提出「開放山林」、「資訊透明」、「便民服務」、「教育普及」等五大政策主軸，強調未來將簡化入山管理及申請、並提供更完善的山屋營地、步道、指示及山區通訊系統，推廣國內各級學校山野教育及戶外教育，並呼籲登山者亦須為自己的安全承擔責任。

對此，邱顯智與時代力量新竹市議員廖子齊21日上午於立法院召開「高山環境退化，搜救人員過勞－向山致敬一周年檢討」記者會。

▲▼時代力量立委邱顯智召開「高山環境退化 搜救人員過勞－向山致敬一周年檢討」記者會。。（圖／記者林銘翰攝）

▲時代力量立委邱顯智召開「高山環境退化，搜救人員過勞－向山致敬一周年檢討」記者會。。（圖／記者林銘翰攝）

廖子齊表示，其實在山域中「搜索」落難者的位置，和已知位置後投入「救援」，兩種任務的性質和所需技能是略有不同的，為減輕消防人力負擔，以及加強台灣山岳救難搜索的專業能量，政府應思考未來將兩者由不同的組織負責並合作，目前民間已有組織及專業人士參與搜救行動，未來或可考慮以行政法人或民間單位等適合的組織形式發展。

邱顯智認為，政府未來應以統計資料與科學證據，根據山域的環境容受力上限而設定登山客總量管制機制，若登山路線及景點雖然在國家公園區域內，可依《國家公園法例》裁罰與管理，但仍有為數不少的區域不在國家公園內，而是在林務局及其他單位管轄的國有林與公有林內，現行法律仍欠缺授權主管機關積極實施總量管制與裁罰，行政院應研擬相關機制與修法。

邱顯智也提到，目前許多登山團名義上仍是「個人自主揪團」，但實際上可能已發展成「類旅行社帶團」的商業營利模式，但如果其營運形態既已接近旅行社，就應該以法律納管以保障團客登山安全及權益，同時防止商業團追求利益下可能產生剝削協作者、長期佔用特定景點營地或山屋位置排擠個體戶使用權益等問題，觀光局應開始規劃對登山商業團模式逐步納管，以確保消費者權益及登山環境永續。

廖子齊也認為，各地林管處其實有對在地山區認識豐富的專業人士，應該能夠在學校規劃活動及教案設計上給予更多協助，教育部與林務局應該共同合作，推廣更適切的山野教育。

登山補給站負責人蔡及文表示，開放山林後，政府能盡量做到登山環境友善，但登山安全有很大的部分需要登山者自己負責，這是登山自律的精神，也是登山者應有的公約，而要做到自律就必須準備好自己，就是從登山教育的面向去培養。

蔡及文認為，政府在登山教育上能夠精進的地方包括，管理單位應可更明確地揭露步道風險的程度及個人應做的準備，建立登山教育專業人才的培訓機制及人才庫， 國中小的戶外教育能更重視「風險管理」的課程，以及輔導各登山協會或商業登山公司辦理登山安全訓練，救難單位也要教育民眾如何正確使用搜救資源。

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