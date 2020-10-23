快訊／「紓困3.0」特別預算三讀通過　追加2099億全數舉債支應

▲立法院長游錫堃敲槌。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院會22日三讀通過「紓困3.0」特別預算追加案，規模2100億元的特別預算減列5300萬元，改列為2099億4700萬元，其餘全數未凍結，這也是紓困特別預算三度在立法院審議以來，首次有預算被刪減。

因應新冠肺炎防疫及紓困振興工作，行政院會於今年7月23日通過嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第2次追加預算案，再度追加2100億元，全數以舉借債務支應，以經濟部的1376億元為最大宗。其中包含防治經費383億元、紓困振興經費1717億元，辦理員工薪資與營運資金補貼、疫苗研發採購等。

立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會於9月28日、30日召開聯席會議審查「紓困3.0」追加預算案，經過朝野立委討論，通過減列5300萬元，後續提報院會討論，院會討論前須交由黨團協商。

刪減的三項提案包括，國民黨立委賴士葆提案，因國內確診案例未顯著增加，刪減NCC辦理居家隔離等通訊業務費200萬元、因台電補助電費辦法浮濫，形成「住豪宅享有電費補貼折扣」，刪減經濟部獎補助費5000萬元，以及時代力量黨團提案，因教育部對留遊學服務業紓困撥款執行率低，刪減100萬元。

此外，針對多位立委質疑，衛福部匡列52億8000多萬元的疫情防治工作經費，用途及項目內容模糊，經朝野黨團協商後，決議在「強化邊境檢疫」、「提升疫情監測衛教」、「防疫物資藥品徵用」、「疫苗研發採購」、「獎勵補助金」等368億餘元預算用完後，才可有條件使用。

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