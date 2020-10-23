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空軍否認美軍RC-135W飛越台北領空　蔡適應：沒申請就是挑釁

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▲▼ 美軍偵察機RC-135W「鉚接」（Rivet Joint）。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲美軍偵察機RC-135W。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者林銘翰／台北報導

追蹤航行動態的推特「Golf9」21日指出，美軍RC-135W電偵機疑似飛越台北上空，航空觀察帳號「東京雷達」（Tokyo Radar）也發布同樣訊息，不過隨即遭到空軍司令部駁斥為假訊息。民進黨立委蔡適應表示，據了解應該是沒有軍機穿越台灣上空，「不論再怎麼友好的國家，軍機一但穿越他國領空，都會被視為挑釁的行為」。

空軍司令部21日駁斥，此為假訊息，並非事實。空軍司令部強調，對於台海周邊海、空域狀況，空軍皆運用聯合情監偵作為，均能嚴密掌握，並適切應處。

對此，蔡適應23日受訪時表示，據了解應該是沒有軍機穿越台灣上空，因為軍機是一個國家主權的延伸，所以軍機通常不會特別通過一個國家的領空，除非有獲得同意通過或降落。

蔡適應說，美國軍機如果通過台灣領空，必須要事先向台灣提出申請，要求無害通過，否則不論再怎麼友好的國家，軍機一但穿越他國領空，就會被視為挑釁的行為。蔡適應認為，相信美國軍機應該是有通過台灣周遭海域，但是並沒有通過領空。

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