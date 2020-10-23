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習近平說「中國人惹不得」　環時警告：踩到腳趾很可能惹翻中國！

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▲▼中國國家主席習近平,解放軍,中共,中國大陸,習思想,。（圖／達志影像／美聯社）

▲《環球時報》強調，中國不怕事。（圖／達志影像／美聯社）

記者邱茀濱／綜合報導

在紀念「中國人民志願軍抗美援朝出國作戰70週年大會」上，中國國家主席習近平才強調，中國人民愛好和平，但現在已經組織起來了，「是惹不得的，如果惹翻了，是不好辦的。」《環球時報》也發出社評指出，請別惹中國。

社評以「中國愛好和平，但是請別惹我們」為題表示，中國從不主動對外惹事，但也不怕事，這既是中國人的世俗哲學，也是這個國家堅定不移的政治哲學，「我們要在此對華盛頓的政治菁英說：請銘記歷史，不要在誤判中國國家意志的錯誤方向上越走越遠。」

社評稱，中國人民很想和平發展，但美國政府對中國的威脅、打壓是全方位的，包括技術封鎖、試圖拉起一個反華同盟等等，「那麼中國這些年積累起來的強大國力就是等著讓他們認識、領教的。這一點無論強權還是強權的個別幫兇，都要記清楚了。」

「中國愛好和平不是一句空洞口號，因為我們決不會到太平洋或者印度洋深處去主動發起挑戰。」社評補充說，「中國面臨的軍事衝突風險都在周邊，這裡受到挑釁的則是中國的核心利益，而在核心利益上踩中國的腳趾，最有可能『將中國惹翻』。」

▲▼解放軍建軍90周年,習近平。（圖／路透社）

▲習近平。（圖／路透社）

另外，社評還點名民進黨，批評「他們下了完全未域外反華力量所用的賭注，從而一步步把台海變成當今世界最突出的『大國角力場』」，並形容民進黨犯下滔天大罪，最有可能成為整個地區內，遭到覆滅命運的風險焦點。

「世界上除了中國以外，沒有第二個已經30多年沒打仗的大國了。」社評放話，一些力量因此認為中國懼戰，「誰派一艘軍艦過一下台灣海峽，就指望對華產生心理壓力，民進黨當局也因此受到鼓舞。這些想法和操作都太小家子氣了，而且太自以為是。」

最後，社評強調，中國大而且穩，強而且團結，把與中國的關係變成對抗所製造的問題，一定會多於能夠解決的問題，並呼籲中國周邊的個別力量也要進一步看清，「誰死心塌地跟著域外大國搞中國，因此導致的厄運一定會超過所得，到頭來絕無好下場」。

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