與死神拔河！　台南後甲義消中隊中隊長曾清吉成功救活OHCA患者

▲台南市消防局第七大隊後甲義消中隊中隊長曾清吉，協同消防局救護人員成功搶救1位無生命跡象OHCA之婦人，曾員優異表現受到表揚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第七大隊後甲義消中隊中隊長曾清吉，協同消防局救護人員出勤搶救1位無生命跡象OHCA之婦人，曾員與救護人員共同持續進行高品質CPR，將患者送往醫院搶救成功，當事人最後康復平安出院，曾員優異表現受到表揚。

後甲義消中隊中隊長曾清吉，加入義消行列後，秉持「一日義消，終身義消」的態度，一心一意為民服務的精神為地方民眾安全來打拼，懷抱著義消熱血心特地於2019年報名參加消防局第1屆義消T1救護訓練，順利取得救護證照並正式投入後甲分隊救護協勤的行列。

台南市消防局指揮中心日前接獲通報東區有1位女性患者，坐在沙發上疑似沒有意識，義消中隊長曾清吉協同後甲分隊救護人員沈忠春、俞佩汎前往救護，到達評估後發現該名患者無意識、無呼吸、無脈搏，現場立即對患者實施CPR、曾員也幫忙準備LMA、BVM，並貼上AED貼片監測，現場2位警消1位義消，共同接手持續高品質CPR，送上救護車後患者一度恢復呼吸心跳，但送醫途中又轉為無呼吸、無脈搏，救護人員與曾中隊長搭配進行相關救護處置，並盡速將患者送成大醫院。最後，該患者經院方搶救及住院療養後病情穩定，腦功能恢復情況良好康復出院。

為表彰義消中隊長曾清吉成功救回OHCA患者，消防局由副局長楊宗林代表特別頒發感謝狀，曾員在回憶訓練過程中談到：「透過訓練才了解緊急救護是什麼，也在緊急救護的領域裡，不斷的持續精進。不以既有的能力而自滿，持續提升自己專業技能知識水平，期許各項災害救災救護任務皆能順利的執行。」

義消曾中隊長因熱愛消防救災救護工作，自1995年加入台南市消防局義消行列，不論平日下班後、假日休假甚至颱風來襲期間，皆主動前往消防分隊待命協勤；擔任幹部期間，帶領所屬小隊配合消防分隊、中隊運作，團隊氣氛和諧、相處融洽，並秉持著「甘願做，歡喜受」的奉獻精神，提供市民生命財產安全、也讓居住環境更有保障。

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