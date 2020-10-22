每場不到13秒全KO！全民運龍舟拔河花蓮奪冠　大滿貫稱霸全台

▲龍舟拔河競賽，花蓮隊以每場不到13秒的成績迅速KO對手，勇奪金牌。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

全民運動會公開組龍舟拔河競賽，21日在花蓮鯉魚潭進行，共有13個縣市代表隊共同爭冠，縣長徐榛蔚一早特地到場與鄉親們一起為選手們吶喊加油之下，花蓮縣龍舟代表隊不負眾望，順利擊退各縣市龍舟隊菁英掄冠，四天下來以大滿貫之姿勇奪四面金牌。

賽前，眾人皆一致看好花蓮縣奪冠機率最高，果然，花蓮縣代表隊每場比賽皆以平均不到10秒的時間，快速KO對手，並以全勝戰績晉級冠軍戰；冠軍戰雖然有大雨強襲，造成視線不佳的情況，但仍不影響地主隊的奪冠企圖心，兩局皆以平均不到13秒的時間，力退強勁對手高雄市，拿下第四金。

龍舟拔河在花蓮全民運動會是首創的競技項目，也是最受關注的項目之一，但每年公開賽舉辦次數少，不少隊伍經驗不足，仗勢著人高馬大，以為猛力划槳就行，豈知體力一旦放盡，很快就被對手超越而落敗；也有隊伍在划槳的過程中不時將水撈進船體，加上豪大雨的影響，在競賽的過程中發生沉船的情況，現場趣味橫生。

龍舟拔河裁判長林必寧表示，龍舟拔河運動項目流行於全世界80個國家，更有老、中、青三代不同級數的賽制，我國則是2015年在高雄市愛河首度舉行競賽，由於拔河龍舟船體以競技龍舟為主，可分為三段拆卸，方便運送、收納及檢修，加上統一標準化的尺寸規格，已成為世界各國共同推動龍舟競技的重要指標。

龍舟拔河項目成績出爐，金牌為花蓮縣代表隊、銀牌為高雄市代表隊、銅牌為台北市代表隊，四至六名分別為台東縣、宜蘭縣及新北市代表隊。

各代表隊成績以大會實際公告為主，詳情可參閱網站https://sport109.hlc.edu.tw/Module/Pages/Index.php?ID=21

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