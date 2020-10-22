台南安平重陽敬老　賴青足親訪祝賀百歲人瑞

▲台南市安平區區長賴青足及建平里長傅建峰等人致贈百歲人瑞重陽禮品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

九九重陽將屆，台南市安平區為表達對年老長者的敬意，由安平區長賴青足偕同里長親訪祝賀區內百歲人瑞，安平區共有5位百歲人瑞，其中分別至平通里高齡102歲郭簡彩鳳女士及建平里高齡101歲陳趙碧鈴女士…等長者家中獻上祝福。

賴青足區長代表市長黃偉哲，親贈台南市政府重陽節禮品空氣清淨機1台及禮金1萬元外，並代轉送衛生福利部金鎖片賀禮，為百歲人瑞長者祈福致意。

安平區公所指出，建平里陳女士現與女兒同住，平常相當注重養生及保養身體，如今身體健康且子女孝順退休在身旁陪伴，幸福快樂，家庭充滿溫馨的氣氛，令人相當羨慕；而平通里的郭簡彩鳳女士育有6個子女，目前與兒子共同居住，平常固定於假日參加教會，與家屬及本人訪談中得知在美國時會特別關照留學生，常製作發糕及糯米腸予學生享用，留學生至今也會連絡、給予關心，待人一視平等無差別待遇心，且樂於分享人生經驗傳遞給下一代，其家庭正確的價值觀值得令人效仿。

市長黃偉哲對安平區百歲人瑞表達祝賀，除由安平區長代表致贈百歲人瑞禮品及禮金外，重陽節敬老禮金也會於10月19日撥入長輩指定帳戶；社會局辦理一系列關懷長者活動，期望在市府的努力下讓長輩天天都過重陽節。黃偉哲市長也呼籲大家要多花時間陪伴家中長輩，主動關心社區中的長者，共同來「疼惜咱ㄟ老人」，讓我們所居住的城市，更加有「幸福的溫度」。

賴青足區長表示「家有一老、如有一寶」，長者的足跡是智慧的累積，這些跨世紀的人瑞，見証了安平璀璨豐富的歷史文化，他們不僅是代表著家人的福氣，更是全安平人珍惜的寶貝，希望藉由每年重陽的敬老活動，祝福老人家重陽佳節愉快，同時也提醒為人子女者，於忙碌生活之際，能多給予家裡長者關懷，使每一位長者都能享受健康美好的老年生活。

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